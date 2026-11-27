Freeski in Innsbruck
Lara Wolf fliegt am Bergisel auf Rang drei: Gremaud siegt
Lara Wolf hat am Freitag beim Airdrenaline-Big-Air-Weltcup am Innsbrucker Bergisel einen starken Saisonstart hingelegt und vor rund 10.000 Zuschauern den dritten Platz belegt. Die 26-jährige Tirolerin stellte mit 169,75 Punkten ihr bisher bestes Weltcup-Ergebnis in dieser Disziplin ein, das sie zuvor am 10. Jänner 2025 am Kreischberg erreicht hatte. Hinter Siegerin Mathilde Gremaud (177,75) aus der Schweiz, die ihren zehnten Big-Air-Weltcupsieg feierte, und der Kanadierin Megan Oldham (175,25) überzeugte Wolf mit Sprüngen für 87,75 und 82,00 Zähler.
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Bereits nach dem ersten Sprung sowie tags zuvor in der Qualifikation lag Wolf auf Rang drei und zeigte vor heimischer Kulisse große Konstanz. "Es ist unglaublich, was da für eine Stimmung ist. Als Österreicherin oder Österreicher wirst du hier so gefeiert", sagte die ÖSV- Athletin und sprach von Gänsehaut sowie dem fünften Weltcup-Podestplatz ihrer Karriere (nach drei dritten Plätzen im Slopestyle 2022 und zweimal 2026).
Julius Forer jubelt, Matej Svancer wird Elfter
Bei den Männern musste Matej Svancer nach einem missglückten ersten Trick einen Rückschlag hinnehmen und belegte mit 59,00 Punkten nur Rang elf. Der 22-jährige Wahl-Innsbrucker kritisierte die geringe Airtime am Konstrukt und zeigte beim zweiten Sprung ohne Stöcke mit einer Red-Bull-Dose eine Showeinlage. Für den positiven ÖSV-Moment sorgte stattdessen Julius Forer: Der Vorarlberger landete mit 156,25 Zählern auf Platz sechs und schaffte sein bestes Weltcup-Resultat, während Cody Laplante (185,00) vor Miro Tabanelli (181,25) und Jesper Tjader (168,25) gewann.
Schreckmoment nach Sturz von Konnor Ralph
Für einen bedrückenden Zwischenmoment sorgte ein schwerer Sturz des US-Amerikaners Konnor Ralph. Nach minutenlanger Behandlung im Auslauf wurde er in den Schockraum der Innsbrucker Klinik gebracht, blieb aber bei Bewusstsein und befand sich in stabilem Zustand. Damit ging der Big-Air-Bewerb in Innsbruck mit Podestjubel von Lara Wolf, Karriere-Bestleistung für Julius Forer und guten Nachrichten zu Konnor Ralph zu Ende.
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