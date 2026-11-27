Lara Wolf glänzt beim Big-Air-Weltcup am Innsbrucker Bergisel mit Platz drei, während Julius Forer als Sechster sein Karriere-Bestwert erreicht und Matej Svancer enttäuscht.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Lara Wolf hat am Freitag beim Airdrenaline-Big-Air-Weltcup am Innsbrucker Bergisel einen starken Saisonstart hingelegt und vor rund 10.000 Zuschauern den dritten Platz belegt. Die 26-jährige Tirolerin stellte mit 169,75 Punkten ihr bisher bestes Weltcup-Ergebnis in dieser Disziplin ein, das sie zuvor am 10. Jänner 2025 am Kreischberg erreicht hatte. Hinter Siegerin Mathilde Gremaud (177,75) aus der Schweiz, die ihren zehnten Big-Air-Weltcupsieg feierte, und der Kanadierin Megan Oldham (175,25) überzeugte Wolf mit Sprüngen für 87,75 und 82,00 Zähler.

Mathilde Gremaud triumphiert beim Big Air in Innsbruck

Bereits nach dem ersten Sprung sowie tags zuvor in der Qualifikation lag Wolf auf Rang drei und zeigte vor heimischer Kulisse große Konstanz. "Es ist unglaublich, was da für eine Stimmung ist. Als Österreicherin oder Österreicher wirst du hier so gefeiert", sagte die ÖSV- Athletin und sprach von Gänsehaut sowie dem fünften Weltcup-Podestplatz ihrer Karriere (nach drei dritten Plätzen im Slopestyle 2022 und zweimal 2026).

Julius Forer jubelt, Matej Svancer wird Elfter

Sprung über das Konstrukt: Freeskier Matej Svancer (hier im heutigen Big-Air-Weltcup in Innsbruck) musste nach einem missglückten ersten Trick und seiner Showeinlage mit Rang elf vorliebnehmen, während Julius Forer Sechster wurde. © GEPA pictures

Bei den Männern musste Matej Svancer nach einem missglückten ersten Trick einen Rückschlag hinnehmen und belegte mit 59,00 Punkten nur Rang elf. Der 22-jährige Wahl-Innsbrucker kritisierte die geringe Airtime am Konstrukt und zeigte beim zweiten Sprung ohne Stöcke mit einer Red-Bull-Dose eine Showeinlage. Für den positiven ÖSV-Moment sorgte stattdessen Julius Forer: Der Vorarlberger landete mit 156,25 Zählern auf Platz sechs und schaffte sein bestes Weltcup-Resultat, während Cody Laplante (185,00) vor Miro Tabanelli (181,25) und Jesper Tjader (168,25) gewann.

Schreckmoment nach Sturz von Konnor Ralph

Für einen bedrückenden Zwischenmoment sorgte ein schwerer Sturz des US-Amerikaners Konnor Ralph. Nach minutenlanger Behandlung im Auslauf wurde er in den Schockraum der Innsbrucker Klinik gebracht, blieb aber bei Bewusstsein und befand sich in stabilem Zustand. Damit ging der Big-Air-Bewerb in Innsbruck mit Podestjubel von Lara Wolf, Karriere-Bestleistung für Julius Forer und guten Nachrichten zu Konnor Ralph zu Ende.