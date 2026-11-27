Chelsea in der Krise
Oliver Glasner düpiert Xabi Alonso: FC Chelsea kassiert 2:3-Pleite
Nottingham Forest hat unter Trainer Oliver Glasner im Abstiegskampf ein starkes Ausrufezeichen gesetzt und dem von Xabi Alonso betreuten FC Chelsea einen 3:2-Heimsieg im City Ground zugefügt. Bereits in der fünften Minute ließ Igor Jesus nach einer Flanke von Munoz per Volley in den rechten Winkel die Gastgeber jubeln, während Chelsea nach dem desolaten 1:4 gegen Leeds zwar mehr Ballbesitz fand, aber durch Fehlpässe und Ungenauigkeiten kaum Durchschlagskraft entwickelte.
Gibbs-White und Emegha sorgen für Tore-Spektakel
Nach der Pause nahm die Partie richtig Fahrt auf: Zunächst verlor Fofana den Ball an Delap und foulte ihn im Strafraum (49.), woraufhin Gibbs-White (51.) per Strafstoß auf 2:0 stellte, ehe der eingewechselte Emegha (54.) nach einem Abschluss von Pedro Neto für die Blues verkürzte. Gibbs-White (73.) lupfte nach einem Schlager-Steilpass über Keeper Martinez hinweg zum 3:1, und Emeghas zweiter Treffer (89.) nach Pedro-Neto-Flanke kam für Chelsea zu spät, weil Nottingham den Vorsprung in der Nachspielzeit verteidigte.
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Oliver Glasner klettert auf Rang 14, Chelsea droht Abrutschen
Mit dem Erfolg klettert Nottingham Forest vorübergehend auf Platz 14 und sammelt wichtige Punkte gegen den Abstieg, nachdem zuvor schon Manchester City (3:1) in Nottingham gestolpert war. Für den FC Chelsea ist es hingegen die dritte Niederlage in Folge sowie die fünfte Pleite aus den vergangenen sechs Spielen, womit der Verlust von Rang acht droht, ehe am Mittwoch (20:30 Uhr/live oe24-Liveticker) das Heimspiel gegen Crystal Palace folgt.
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