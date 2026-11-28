Wrestling-Drama
WWE-Star (38) nach Nieren-Verletzung plötzlich gestorben
Laut den Angaben der Liga verstarb der Kämpfer an "gesundheitlichen Komplikationen". Nähere Details zu den genauen Umständen wurden zunächst nicht bekannt, was bei Anhängern weltweit sowie bei Wrestling-Fans hierzulande in Österreich für tiefe Bestürzung sorgt.
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Beileid für die Familie
In einem Statement würdigte die WWE den Verstorbenen und sprach den Angehörigen ihr Mitgefühl aus: "Jermaine war eine überlebensgroße Persönlichkeit in der WWE, aber vor allem war er ein phänomenaler Mensch, ein hingebungsvoller Familienvater und ein geliebter Kollege. Unsere Gedanken und unser tiefstes Beileid gelten Jermaines gesamter Familie, darunter seiner schwangeren Frau Paige, ihrer gemeinsamen Tochter sowie seinen Freunden, Kollegen und Fans", hieß es in der offiziellen Mitteilung.
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Schwere Verletzungen bei letztem Kampf
Seinen letzten Auftritt absolvierte Jermaine Haley bei "Crown Jewel" in Saudi-Arabien. Bei diesem Event lieferte er sich ein Duell mit Oba Femi und wurde dabei durch einen Tisch geschleudert. Bei dieser Aktion soll sich der Wrestler Rippenbrüche sowie eine Nierenverletzung zugezogen haben. Nach dem Kampf blieb er zunächst noch für kurze Zeit in Saudi-Arabien, ehe er die Rückreise in die USA antrat. Ob diese erlittenen Verletzungen direkt mit seinem Tod in Zusammenhang stehen, bleibt unklar.
Karriere-Stationen von "Bronson Reed"
Geboren ist Haley 1988 in Australien. Im Wrestling-Ring trat er erstmals von 2019 bis 2021 für die WWE an. Anschließend folgten kurze Engagements bei New Japan Pro-Wrestling sowie Impact Wrestling, bevor der 38-Jährige im Jahr 2022 wieder zur WWE zurückkehrte.
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