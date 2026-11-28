Die halbstündige Dokumentation wird am Sonntag von der BBC ausgestrahlt.

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London. Die britische Prinzessin Kate ist in einer Fernsehdokumentation über ihre Krebserkrankung beim Anhören ermutigender Botschaften ihrer drei Kinder zu Tränen gerührt worden. "Sie haben mir einen Grund gegeben, das Krankenhaus zu verlassen", sagt die Ehefrau von Thronfolger Prinz William in einem am Freitagabend veröffentlichten Ausschnitt aus dem Film "Heal" (Heilen). Die halbstündige Dokumentation wird am Sonntag von der BBC ausgestrahlt.

© Instagram/Prince and Princess of

Kate hatte im März 2024 öffentlich gemacht, dass sie an Krebs erkrankt sei und sich einer Chemotherapie unterziehe. Im Jänner 2025 hatte sie mitgeteilt, sie befinde sich in Remission.

Im Juni bestieg die 44-Jährige im Rahmen der sogenannten Drei-Gipfel-Challenge innerhalb von 24 Stunden die jeweils höchsten Berge in Schottland, England und Wales.

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Auf dem Scafell Pike in England spielte ihr Bruder James Middleton ihr Botschaften ihrer drei Kinder vor, die ihm William geschickt hatte. "Hallo Mama, ich hab dich sehr lieb und hoffe, dass du gut auf den Berg kommst", sagte der achtjährige Prinz Louis. "Du siehst wirklich sehr stark aus. Mach weiter, wir stehen alle hinter dir", sagte der 13-jährige Prinz George. Die elfjährige Prinzessin Charlotte sagte ihrer Mutter: "Wir sind so stolz auf dich." Kate wischte sich beim Anhören der Botschaften Tränen aus den Augen.

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Schwere Zeit im Krankenhaus

Ihre Zeit im Krankenhaus beschreibt die Prinzessin in der Dokumentation als sehr schwierig. "Es war eine wirklich harte Zeit, aber ich bin sehr dankbar, weil ich dadurch gelernt habe, das Leben so sehr zu schätzen", sagt sie. Der Film zeigt Kate auch bei einem Treffen mit Krebspatienten und Menschen, die eine Krebserkrankung überstanden haben, in einem Londoner Pub.

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Die Dokumentation soll auch in den USA, Australien und Kanada ausgestrahlt werden. Die Einnahmen aus dem Film sollen der Organisation Royal Marsden Cancer Charity zugutekommen, die das Krankenhaus unterstützt, in dem Kate behandelt wurde.