Nach 27 Jahren steht die Wohltätigkeitsorganisation im Gedenken an Prinzessin Diana unter Insolvenzverwaltung, Prinz William reagiert bereits mit einem Statement.

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Auf ihrer Website erklärte die Organisation, unabhängige Berater hätten festgestellt, dass sie ihre finanziellen Verpflichtungen nicht mehr erfüllen könne. Diesen Schritt teile man "schweren Herzens" mit. Als Insolvenzverwalter ernannten die Direktoren Nick Parsk von Oury Clark Chartered Accountants.

Statement von Prinz William

Prinz William (44) äußerte sich dazu mit einer Erklärung, aus der die britische "Daily Mail" zitiert. Demnach sagte der Prinz von Wales, es tue ihm sehr leid, von dieser Nachricht zu erfahren. Zugleich betonte er, dass das Vermächtnis seiner Mutter auf vielfältige Weise fortbestehe, und dankte allen Menschen, deren Einsatz und Arbeit Tausenden jungen Leuten über viele Jahre Zuversicht gegeben hätten, die Welt positiv zu verändern.

Prinzessin Diana mit William und Harry © Getty Images

Auszeichnung für junge Menschen

Vor 27 Jahren entstand der Diana Award zu Ehren von Prinzessin Diana (†36), die 1997 bei einem Autounfall in Paris starb – William war damals 15, sein Bruder Harry zwölf Jahre alt. Die Organisation würdigt junge Menschen, die sich für andere einsetzen, basierend auf Dianas Überzeugung, dass besonders junge Menschen die Welt verändern können. Mehr als 50.000 junge Menschen erhielten bisher den Preis, Tausende weitere wurden über Programme erreicht.

Auftritte der beiden Brüder

"Das ist nicht das Ergebnis, das sich irgendjemand von uns gewünscht hat", heißt es in der Mitteilung der Organisation, die zugleich ihren Unterstützern und den jungen Menschen dankt, deren Leistungen von der Entscheidung unberührt blieben. Prinz William und Prinz Harry (42) standen der Organisation stets zur Seite und traten in den vergangenen Jahren jeweils abwechselnd bei Veranstaltungen auf. 2017 erschienen sie noch gemeinsam zu einem Termin im St James's Palace, 20 Jahre nach dem Tod ihrer Mutter. Zum 25-jährigen Bestehen im März 2024 nahm William persönlich teil, während Harry später per Video zugeschaltet wurde, und Anfang November gratulierten beide den diesjährigen 198 Preisträgern aus 44 Ländern in separaten Briefen, wie das US-Magazin "People" berichtete.

Pläne für das Jahr 2027

Für den 30. Todestag von Prinzessin Diana im Jahr 2027 waren laut Insidern mehrere Veranstaltungen vorgesehen, darunter eine Gala mit Black-Tie-Dresscode als möglicher Höhepunkt. Ein Sprecher hatte damals jedoch erklärt, die Vorbereitungen befänden sich noch in einer frühen Phase und weder konkrete Pläne noch Entscheidungen über eine Teilnahme seien gefallen. Laut "Daily Mail" war im Rahmen dieser Überlegungen auch ein Auftritt von Herzogin Meghan (45) im Gespräch, da eine Quelle zitiert wurde mit: "Harry möchte, dass Meghan dabei ist, um dem Vermächtnis seiner Mutter näherzukommen".

Die Wohltätigkeitsorganisation befindet sich damit nun offiziell in der Insolvenzverwaltung.