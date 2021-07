Offizielle "Grüner Pass"-App auf Android-Handys holen

Dank eines Tricks funktioniert die Anwendung nicht nur auf iPhones sondern auch auf Android-Smartphones.

Wie berichtet, haben das Gesundheitsministerium und das Bundesrechenzentrum am Freitag die offizielle App „Grüner Pass“ gelauncht . Mit dieser kommt das EU-konforme Zertifikat für die 3G Regel ganz einfach als QR-Code aufs Smartphone. Zum Start gibt es jedoch eine massive Einschränkung: Denn derzeit ist die Anwendung nur für iPhones verfügbar. Die Android-App soll laut dem Ministerium in Kürze folgen. Aktuell (Stand: 5. Juli; 8:45 Uhr) führt der Link auf der Grüner Pass-Homepage jedoch noch ins Leere. Es gibt aber einen Trick, mit dem die offizielle App bereits jetzt auf Android-Handys kommt.

Offizielle App in der App Gallery

In Huaweis App Gallery ist die Grüner Pass App bereits verfügbar.

Die Android-App „Grüner Pass“ des Gesundheitsministeriums und Bundesrechenzentrums ist im Huawei-Appstore, der App Gallery, nämlich bereits offiziell verfügbar (Link unten). Hier kann sie ganz einfach heruntergeladen werden. Wir haben das mit einem Huawei-Android-Smartphone (P30 Pro) ausprobiert und die Anwendung funktioniert einwandfrei. Nach dem Download der App muss man lediglich den QR-Code seines Impf-, Genesen- oder Getestetzertifikats einscannen und schon sind die persönlichen Informationen in der App gespeichert (siehe Storybild).

App Gallery funktioniert auf allen Android-Handys

Nach der Installation funktioniert sie auch auf Android-Smartphones.

Da Huawei bei der App Gallery auf die offene Version von Android setzt, sind die verfügbaren Apps mit allen Android-Smartphones kompatibel. Und auch die App Gallery selbst kann laut Huawei auf jedem Android-Handy installiert werden – also auch auf Geräten von Samsung, Sony, Xiaomi, etc. Konkret heißt es in den FAQs: „Die HUAWEI AppGallery ist der offizielle App-Store von HUAWEI und ist auf allen HUAWEI Smartphones und Tablets vorinstalliert. Die HUAWEI AppGallery ist zudem zu 100% kompatibel mit allen Android Geräten.“

Reisen und Freizeit

Wir haben das mit einem Samsung Galaxy S9+ ausprobiert. Hier hat die Installation der App Gallery problemlos geklappt.

Aufgrund der zum Ferienbeginn startenden Urlaubssaison dürfte die App „Grüner Pass“ eine deutliche Erleichterung bei Reisen innerhalb der EU darstellen. Aber auch in Österreich ermöglicht die Anwendung einen schnellen Nachweis, dass eine Person geimpft, getestet oder genesen ist. Denn die überprüfende Stelle (Restaurant, Kino, Theater, Fitnessstudio, Friseur, etc.) kann die Gültigkeit des vorgezeigten Zertifikats mittels der offiziellen Prüf-App "GreenCheck" prüfen.





