Veganmania mit Österreich-Fokus

Der Organisator des Street Food Festivals Felix Hnat im COOKING-Talk. Nach Pandemie-bedingter zweijähriger Pause findet die Veganmania dieses Jahr wieder von von 27. bis 29. August statt. Was soll die Veganmania seinen Besuchern vermitteln?

FELIX HNAT Das größte Street Food Festival ­„Veganmania“ lädt zum Entdecken veganer Kulinarik auf die Donauinsel! Der derzeitige Trend in Richtung vegan ist überwältigend. Das spüren wir in Zeiten der Klimakrise sehr deutlich. Immer mehr Menschen werden aktiv und wollen einen Beitrag zum Tier- und Klimaschutz leisten. Die Veganmania zeigt, dass Veganismus keineswegs eine Einschränkung darstellt, sondern vielmehr eine Möglichkeit Neues zu entdecken. Das Schöne ist, dass alle willkommen sind, natürlich auch Fleischesser. Die sind besonders verblüfft, wenn sie veganen Leberkäse, Döner oder ei- und milchfreie Sachertorte kosten. Und wir sparen 11 Tonnen CO2, weil die pflanzliche Ernährung besser fürs Klima ist.