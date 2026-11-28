Die russische Luftabwehr hat in der Nacht auf Samstag nach Angaben aus Moskau mehr als 1.200 ukrainische Drohnen abgefangen.

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Die russischen Streitkräfte hätten 1.246 ukrainische Drohnen in mehr als einem Dutzend Regionen, darunter Moskau, "abgefangen und zerstört", teilte das russische Verteidigungsministerium am Samstag mit. Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin meldete hunderte ukrainische Drohnen, die die russische Hauptstadt als Ziel gehabt hätten.

Mehr als 460 Drohnen seien seit Freitagabend in Richtung der Region Moskau geflogen, erklärte Sobjanin im staatlichen Onlinedienst MAX. Die meisten Drohnen seien in großer Entfernung abgefangen worden. 123 Drohnen seien bei der Annäherung an die Hauptstadt zerstört worden. Moskau liegt rund 500 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt.

Reziprozität des Schreckens

Auch die ukrainischen Behörden meldeten hunderte russische Drohnenangriffe auf mehrere Regionen. Der Chef der Militärverwaltung von Saporischschja, Iwan Fedorow, erklärte, in den vergangenen 24 Stunden seien mehr als 700 russische Drohnen in Richtung der Region gestartet worden. Dabei sei ein Mensch getötet worden. Fünf weitere wurden demnach verletzt. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, die russische Armee habe militärische Ziele angegriffen.

Sowohl die Ukraine als auch Russland haben in den vergangenen Monaten ihre Angriffe verstärkt. Der Krieg dauert inzwischen fast fünf Jahre an. Die USA bemühen sich mit zwischen Russland und der Ukraine vermittelten Gesprächen um die Beendigung des Krieges.