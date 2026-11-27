Kurz nach Geburt
Mann (20) prügelt Ehefrau (14) zu Tode
Sogand Moshtareki aus der Provinz Kerman soll am 6. November ihren Ehemann gefragt haben, ob sie dessen Familie besuchen dürfe. Daraufhin soll der 20-Jährige gewalttätig geworden sein und auf die Jugendliche eingeschlagen haben. Die Verletzungen sollen so schwer gewesen sein, dass sie daran starb.
Erst wenige Tage zuvor hatte die 14-Jährige ein Baby geboren. Bereits mit 13 Jahren soll sie mit dem damals 20-Jährigen verheiratet worden sein.
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Ehemann soll Tat gestanden haben
Nach Angaben des Frauenkomitees des Nationalen Widerstandsrates des Iran wurde der Ehemann am 10. November festgenommen. Er soll die Tat gestanden und "familiäre Streitigkeiten" als Motiv genannt haben. Ob er sich weiterhin in Haft befindet, ist nicht bekannt.
Die Organisation berichtet zudem, dass Sogand kurz zuvor einen Verkehrsunfall überlebt hatte und gesundheitlich noch angeschlagen gewesen sein soll.
Kontakte zur Familie eingeschränkt
Auch der Vater des Mädchens schilderte der Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights (IHR) die schwierige Situation seiner Tochter. Demnach soll der Ehemann ihre Kontakte zur eigenen Familie massiv eingeschränkt haben. Wenn er das Haus verlassen habe, soll er Sogand sogar eingesperrt haben.
Der Fall wirft erneut ein Schlaglicht auf die Situation von Mädchen und Frauen im Iran sowie auf frühe und erzwungene Eheschließungen.
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