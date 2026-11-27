Eine erst 14-jährige Jugendliche soll von ihrem 20-jährigen Ehemann getötet worden sein – nur zehn Tage nachdem sie ein Kind zur Welt gebracht hatte. Menschenrechtsaktivisten berichten von massiver Gewalt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Sogand Moshtareki aus der Provinz Kerman soll am 6. November ihren Ehemann gefragt haben, ob sie dessen Familie besuchen dürfe. Daraufhin soll der 20-Jährige gewalttätig geworden sein und auf die Jugendliche eingeschlagen haben. Die Verletzungen sollen so schwer gewesen sein, dass sie daran starb.

Erst wenige Tage zuvor hatte die 14-Jährige ein Baby geboren. Bereits mit 13 Jahren soll sie mit dem damals 20-Jährigen verheiratet worden sein.

Ehemann soll Tat gestanden haben

Nach Angaben des Frauenkomitees des Nationalen Widerstandsrates des Iran wurde der Ehemann am 10. November festgenommen. Er soll die Tat gestanden und "familiäre Streitigkeiten" als Motiv genannt haben. Ob er sich weiterhin in Haft befindet, ist nicht bekannt.

Die Organisation berichtet zudem, dass Sogand kurz zuvor einen Verkehrsunfall überlebt hatte und gesundheitlich noch angeschlagen gewesen sein soll.

Kontakte zur Familie eingeschränkt

Auch der Vater des Mädchens schilderte der Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights (IHR) die schwierige Situation seiner Tochter. Demnach soll der Ehemann ihre Kontakte zur eigenen Familie massiv eingeschränkt haben. Wenn er das Haus verlassen habe, soll er Sogand sogar eingesperrt haben.

Der Fall wirft erneut ein Schlaglicht auf die Situation von Mädchen und Frauen im Iran sowie auf frühe und erzwungene Eheschließungen.