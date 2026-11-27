Im idyllischen Castle Combe sorgen Touristenmassen, parkende Autos und blockierte Straßen zunehmend für Ärger. Jetzt soll eine neue Regelung die Einheimischen vor dem Ansturm schützen.

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Castle Combe gilt als eines der schönsten Dörfer Englands. Die historischen Häuser, engen Gassen und die idyllische Brücke über den Bybrook locken vor allem an Wochenenden zahlreiche Besucher an. Doch der Massentourismus sorgt mittlerweile für massive Probleme.

Autos werden illegal am Straßenrand, in privaten Einfahrten oder sogar in Hecken abgestellt. Der örtliche Gemeinderat berichtet von immer größeren Belastungen für die Bewohner. Besonders dramatisch: Ein Feuerwehrfahrzeug steckte kürzlich wegen falsch geparkter Autos rund 20 Minuten lang fest.

Jetzt sollen Anwohner bevorzugt werden

Gemeinsam mit der Verwaltung der Grafschaft Wiltshire plant der Gemeinderat deshalb eine Anwohnerparkregelung für das gesamte Dorfzentrum. Besucher sollen künftig deutlich eingeschränkt werden, während Bewohner mit kostenpflichtigen Parkausweisen bevorzugt werden.

© Getty Images/Glowimages RF

Die Einwohner seien bereit, für die Ausweise zu bezahlen. Die Situation sei inzwischen schlicht zu schlimm, erklärte der Gemeinderatsvorsitzende John Mackelden gegenüber der BBC.

Wenn die Pläne genehmigt werden, soll das System im Laufe des Jahres 2027 vollständig umgesetzt werden.

Das Dorf ist ein beliebtes Fotomotiv

Warum Castle Combe so viele Besucher anzieht, ist leicht zu verstehen: Das Dorf in der Grafschaft Wiltshire liegt in den Cotswolds und hat seinen historischen Charakter bewahrt. Besonders die Brücke über den Bybrook ist ein beliebtes Fotomotiv.

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Auch Hollywood entdeckte den Ort: Castle Combe diente unter anderem als Kulisse für "Der Sternwanderer" und Steven Spielbergs "Gefährten".

Doch genau diese Bekanntheit wird für die Einwohner zunehmend zum Problem. Jetzt soll die Notbremse gezogen werden.