Ein im Internet kursierendes Video vom Flughafen in Philadelphia zeigt den ehemaligen US-Präsidenten Joe Biden in einem sichtlich geschwächten Zustand, als ihn beim Gehen die Kräfte verließen. Der frühere Staatschef kämpft gegen eine schwere Krebserkrankung, die ihn körperlich stark zeichnet.

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Am Flughafen in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania spielten sich kurz vor den Thanksgiving-Feiertagen besorgniserregende Szenen ab. Joe Biden war gemeinsam mit seiner Ehefrau Jill unterwegs, als ihn beim Tragen einer Reisetasche plötzlich die Kräfte schwanden. Auf den Videoaufnahmen ist deutlich zu erkennen, wie der ehemalige Präsident wankte und beinahe das Gleichgewicht verlor.

Die Situation erforderte rasches Eingreifen der Begleiter vor Ort:

Schwächeanfall beim Tragen: Beim Heben des Gepäcks verließen den Ex-Präsidenten kurzfristig die Kräfte.

Beim Heben des Gepäcks verließen den Ex-Präsidenten kurzfristig die Kräfte. Gleichgewicht fast verloren: Biden geriet ins Straucheln und drohte auf dem Asphalt zu stürzen.

Biden geriet ins Straucheln und drohte auf dem Asphalt zu stürzen. Hilfe durch Einsatzkräfte: Ein anwesender Beamter reagierte unverzüglich und stützte Biden, um ihm auf einen bereitstehenden Polizeiwagen zu helfen.

Die Aufnahmen verbreiteten sich rasch in den sozialen Netzwerken und lösten parteiübergreifend große Anteilnahme aus.

Bestürzung im Netz und Zuspruch über Parteigrenzen

Unter den veröffentlichten Videosequenzen sammelten sich binnen kürzester Zeit zahlreiche Reaktionen von Bürgern, die ihre Besorgnis über den körperlichen Zustand des früheren Staatsoberhaupts zum Ausdruck brachten. Dabei überwog ein respektvoller Tonfall, der politische Differenzen in den Hintergrund rückte:

Menschliche Anteilnahme: Ein Nutzer kommentierte die Szene mit den Worten: "Ich bete für ihn und seine Familie. Man kann ihn mögen oder nicht, aber er war unser Präsident und er ist ein Ehemann, Vater und Großvater."

Ein Nutzer kommentierte die Szene mit den Worten: "Ich bete für ihn und seine Familie. Man kann ihn mögen oder nicht, aber er war unser Präsident und er ist ein Ehemann, Vater und Großvater." Respekt vor dem Überlebenskampf: Ein weiterer Kommentator betonte: "Egal, welcher Partei man angehört, dieser Mann kämpft gegen Krebs und verdient Respekt."

Die Bilder führten der US-Öffentlichkeit die schwere gesundheitliche Belastung vor Augen, unter der die gesamte Familie Biden steht.

Krebserkrankung im Endstadium: Bidens Appell an Männer

Hintergrund des sichtbaren Schwächeanfalls ist eine fortgeschrittene Krebserkrankung des Politikers. Wie die Zeitung "Irish Star" berichtet, leidet Joe Biden an Prostatakrebs im Endstadium, wobei sich der Tumor mittlerweile bereits auf seine Knochen ausgebreitet hat. Diese schwere Diagnose erklärt den drastischen Kräfteverlust bei alltäglichen Verrichtungen.

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Bereits im vergangenen September hatte sich der ehemalige Präsident über die Plattform X mit einem emotionalen Aufruf an die Öffentlichkeit gewandt und seine persönliche Krankheitsgeschichte thematisiert. Er appellierte damals eindringlich an alle Männer, die medizinische Vorsorge nicht auf die leichte Schulter zu nehmen: "Sprechen Sie mit Ihren Ärzten. Stellen Sie die harten Fragen. Machen Sie es für sich selbst und für die Menschen, die Sie lieben. Und egal was passiert, behalten Sie den Glauben."

Die neuen Aufnahmen aus Philadelphia unterstreichen den fortgeschrittenen Verlauf dieses gesundheitlichen Kampfes.