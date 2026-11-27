1.500 Meter unter der Meeresoberfläche machten Forscher eine bizarre Entdeckung: Statt eines Schiffswracks fanden sie einen riesigen Haufen aus Waschmaschinen, Kühlschränken und Geschirrspülern. Wie die Geräte dort landeten, ist bis heute nicht restlos geklärt.

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Bei einer Expedition im Golf von Mexiko stießen Forscher auf einen ungewöhnlichen Anblick: In rund 1.500 Metern Tiefe lagen zahlreiche Haushaltsgeräte am Meeresboden. Kühlschränke, Gefriertruhen, Waschmaschinen und Geschirrspüler bildeten ein regelrechtes Müllfeld.

Die Aufnahmen stammen von einer Expedition der US-Behörde NOAA aus dem Jahr 2017. Das Team hatte eigentlich nach einem Schiffswrack gesucht. Stattdessen entdeckte das ferngesteuerte Unterwasserfahrzeug "Deep Discoverer" das bizarre Trümmerfeld.

Vermutlich ging ein Container über Bord

Die Wissenschafter vermuten, dass die Geräte aus einem Schiffscontainer stammen, der bei schwerem Wetter über Bord ging. Einige Geräte waren teilweise im Sediment versunken, andere lagen offen am Meeresboden.

Seriennummern lassen darauf schließen, dass manche der Geräte bereits in den 1990er-Jahren hergestellt wurden. Sie könnten somit seit Jahrzehnten in der Tiefsee liegen. Die fehlende Verpackung deutet zudem darauf hin, dass die Ladung möglicherweise für das Recycling bestimmt war.

Ausgerechnet dort sollte ein Wrack liegen

Die Forscher waren ursprünglich auf der Suche nach einem Schiffswrack. Die Aufnahmen des Unterwasserroboters zeigten jedoch etwas völlig anderes: ein regelrechtes Friedhof aus Haushaltsgeräten.

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Für die Crew war der Anblick überraschend. In der Dunkelheit der Tiefsee lagen plötzlich Kühlschränke und Waschmaschinen vor der Kamera – in einer Umgebung, in der man solche Gegenstände kaum erwarten würde.

Plastik bleibt das größte Müllproblem

Der Fund ist ein ungewöhnliches Beispiel für die Verschmutzung der Meere. Besonders problematisch bleibt Plastikmüll: Lebensmittel- und Getränkeverpackungen zählen weltweit zu den häufigsten Abfällen an Küsten.

Besonders problematisch bleibt Plastikmüll. (Archivbild) © NurPhoto via Getty Images

Dazu gehören Chipspackungen, Fast-Food-Verpackungen, Plastikschalen, Flaschen und Verschlüsse. Auch Fischerei und Schifffahrt tragen zur Verschmutzung bei.

Das Tiefsee-Trümmerfeld zeigt jedoch, dass nicht nur Plastik, sondern auch ganze Haushaltsgeräte in den Ozeanen landen – und dort offenbar jahrzehntelang zurückbleiben können.