Tausendstel-Krimi in Spielberg: Martin auf Pole

Jorge Martin hat sich beim Motorrad-Grand-Prix von Österreich in Spielberg die Pole Position in der MotoGP gesichert.

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Der Ex-Weltmeister war auf seiner Aprilia am Samstagvormittag im Qualifying 15 Tausendstelsekunden schneller als Titelverteidiger und WM-Leader Marc Marquez auf seiner Ducati. KTM-Pilot Pedro Acosta fuhr als dritter Spanier auf Rang drei und nimmt den Sprint am Samstag (15.00 Uhr) sowie den GP am Sonntag (14.00) jeweils aus der ersten Startreihe in Angriff.

Martin holte seine dritte Saison-Pole. Der Ex-Weltmeister liegt in der WM nach Punkten gleichauf mit Marquez auf Rang zwei. Landet er im Sprint über 14 Runden unter den ersten neun und vor dem Ducati-Star, würde er die Führung übernehmen. Acosta war im ersten Stint des Quali-Finales nicht optimal positioniert. Der 22-Jährige kämpfte um seine erste Pole seit Barcelona im Mai, am Ende fehlten ihm 71 Tausendstel auf Martin. "Normalerweise haben wir im Qualifying etwas Probleme. Hier beim Heim-GP in der ersten Reihe zu starten, ist wunderbar", sagte Acosta, der KTM in der kommenden Saison in Richtung Ducati verlässt.