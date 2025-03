Mega-Wirbel um Thomas Tuchel

Wütende England-Fans fordern bereits vor dem ersten Spiel die Entlassung des neuen Nationaltrainers.

Thomas Tuchel hat am Freitag seinen ersten Kader als England-Trainer präsentiert. Der 51-Jährige setzt in der EM-Quali gegen Albanien und Lettland auf einige überraschende Namen und sorgt damit bei vielen Fans für ordentlich Ärger.

So holt Tuchel etwa Marcus Rashford (bei ManU aussortiert und nun bei Aston Villa) und Jordan Henderson (inzwischen bei Ajax Amsterdam) zurück in den Kader. Zudem debütiert der weitergehend unbekannte Dan Burn (32) von Newcastle United.

"Ich würde ihn entlassen"

In den sozialen Medien kommen vor allem die Nominierungen von Burn und Henderson alles andere als gut an. „England will die Weltmeisterschaft gewinnen und dann wird Dan Burn einberufen“, tobt etwa ein Fan der Three Lions. „Henderson statt Gibbs-White und Wharton zu nominieren, könnte als grobes Fehlverhalten am Arbeitsplatz gewertet werden.“

Ex-Liverpool-Kapitän Jordan Henderson (34) spielt mittlerweile in Holland © Getty ×

Andere Fans gehen sogar einen Schritt weiter. „Ich würde Tuchel ernsthaft entlassen.“ Nächste Woche wird sich dann zeigen, ob der Deutsche mit seinem Kader recht hatte.