Lotto-Millionärin kehrt auf Demenzstation zurück

Die ehemalige Krankenschwester kehrte auf ihrem alten Arbeitsplatz zurück

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Ein Lottogewinn in Millionenhöhe hat Lucy Waring und ihrem Ehemann Jon ein neues Leben ermöglicht. Im Mai 2025 knackte das Paar aus England den Jackpot und gewann 3,9 Millionen Pfund – umgerechnet rund 4,5 Millionen Euro. Doch einen Teil ihres Glücks wollten die beiden mit anderen teilen.

Waring arbeitete insgesamt 27 Jahre als Krankenschwester. In den letzten Jahren ihrer Karriere war sie auf einer Demenzstation im Torbay Hospital in Torquay tätig. Nun kehrte die ehemalige Mitarbeiterin an ihren früheren Arbeitsplatz zurück, diesmal allerdings als großzügige Spenderin.

"Besonderer Platz"

Gemeinsam mit ihrem Mann und sieben weiteren Lottogewinnern verbrachte sie einen Tag auf der Station. Die Gruppe half dabei, den Bereich neu zu gestalten. Besonders ins Auge fällt ein Klavier, das die Gewinner für die Demenzstation spendeten. Es soll den Patienten Freude bereiten, Erinnerungen wecken und ihnen ein Gefühl von Vertrautheit vermitteln.

"Die Demenzstation wird immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben", sagte Waring der BBC. Die Patienten und auch das Personal hätten etwas Besonderes verdient.

Auch das Krankenhaus zeigte sich dankbar. Waring sei eine sehr vermisste Kollegin, hieß es in einem Facebook-Beitrag. Ihr Mann erklärte gegenüber der BBC, es bedeute ihnen beiden viel, an diesen Ort zurückzukehren. Lucy habe dem Krankenhaus und seinen Patienten über viele Jahre viel gegeben. Nun könne das Paar etwas Bleibendes hinterlassen.