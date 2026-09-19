Wiener Wut-Unternehmer packt über Bürokratie-Wahnsinn aus

Ein Wiener Unternehmer schildert auf Instagram seine bürokratischen Alltagserfahrungen. Jetzt hat er einen Termin bei Entbürokratisierungsstaatssekretär Josef Schellhorn (NEOS).

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Normalerweise sei er nicht leicht aus der Ruhe zu bringen, erzählt Christian Falk auf dem Instagram-Kanal seiner Firma "falk:woodwork Holzbautechnik". Heute sei aber so ein Tag.

Der Grund: Für eine Baustelle beantragte er ein Halteparkverbot bei der Stadt Wien. So etwas beantrage man rund sechs Wochen, bevor man den Bescheid benötige. "Dann gibt es eine Ortsverhandlung, da wird mit allen, die das betrifft, inklusive Wiener Linien etc. verhandelt", so der Unternehmer.

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Anschließend wird der Bescheid formuliert und samt Erlagschein ausgestellt. Der Erlagschein macht im Übrigen rund 7.150 Euro aus. Das Unternehmen habe das auch bezahlt.

Nun stand allerdings ein Auto in der Halteparkverbotszone. "Wir rufen bei der Parkraumüberwachung an. Die schicken ein Organ der Parkraumüberwachung, die den Bescheid prüft, die unsere Halteparkverbotstafel überprüft, ob das alles ordentlich gemäß ist und entscheidet dann individuell - Betonung liegt auf individuell, das heißt, das Organ hat freie Entscheidungsmacht, ob sie den Bescheid so liest, wie sie das möchte, so wie er formuliert ist oder ganz anders - und entscheidet dann, ob ein Auto abgeschleppt wird oder nicht", so Falk.

"7.150 Euro Rechnung und darf das Auto nicht abschleppen"

"Zum Mitschreiben: Ein Bescheid der Stadt wird ausgestellt, ein anderes Organ der Stadt beurteilt diesen Bescheid dann auf Richtigkeit. Und ich sitze dazwischen mit 7.150 Euro Rechnung und darf das Auto nicht abschleppen", ärgert sich der Unternehmer. Glücklicherweise ist der Fahrzeugbesitzer dann gekommen und hat das Fahrzeug freiwillig weggefahren.

Schellhorn lud Unternehmer jetzt zu Termin ein. © Instagram / falkwoodwork

Der Unternehmer resümiert: "Wenn irgendwer noch fragt, was Bürokratie bedeutet: Das ist Bürokratie". Es sei ein "vollkommener Schwachsinn" und "wirtschaftsfeindlich bis zum Gehtnichtmehr".

Schellhorn lädt Unternehmer ein

Die Videos des Unternehmers sind mittlerweile auch beim Deregulierungsstaatssekretär Josef Schellhorn (NEOS) angekommen. Wie Falk in einem späteren Beitrag mitteilte, hat ihn der NEOS-Politiker zu einem Termin eingeladen.