Ampel-Koalition meilenweit von einer Mehrheit entfernt

Nur 82 Mandate ++ 92 wären nötig ++ Auch NEOS im Umfragetief

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Die amtierende Ampelkoalition hat laut in der aktuellen Lazarsfeld-Umfrage (2.000 Befragte vom 7. bis 15. 9.) derzeit keine Aussicht auf eine Mehrheit im Parlament. Bei einer Neuwahl würde sie knapp ein Viertel ihrer Mandate im Nationalrat verlieren.

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Wäre am kommenden Sonntag eine Nationalratswahl, die FPÖ wäre die klare Siegerin: Zwar verlieren die Blauen aktuell zwei Prozentpunkte, mit 37 % liegen sie aber weit vor den Koalitionsparteien ÖVP und SPÖ, auch wenn sie sich leicht erholen können. Auch in der Kanzlerfrage kommt Parteichef Herbert Kickl auf 33 % - ein kleines Minus von einem Punkt, aber klar Nr. 1.

Jetzt auch NEOS im Umfrage-Tief

ÖVP und SPÖ können zwar leicht zulegen, konkret auf 22 und 16 %. Mit Platz 1 haben sie aber rein gar nichts mehr zu tun. Vor allem die SPÖ war zuletzt auf einem historischen Umfrage-Tiefststand gelegen.

Die NEOS wieder dümpeln schon seit Wochen unter ihrem Wahlergebnis von 9 % herum, aktuell rutschen sie sogar auf 6 % ab. Zwar waren die Pinken schon Anfang des Jahres so schlecht gelegen, jetzt ist das aber kein einmaliger Ausrutscher mehr. Und: Die direkte Konkurrenz - die Grünen mit Ex-Umweltministerin Leonore Gewessler - hat die NEOS nicht nur überholt, sondern ist mit 13 % bereits mehr als doppelt so stark. Oder in anderen Worten: Hatten die Grünen bei der letzten Wahl den Regierungsmalus, so erwischt es diesmal die andere kleine Regierungspartei. Bei den NEOS gibt es ohnehin schon Zweifel über den Sinn der Regierungsbeteiligung - die werden jetzt wohl genährt.

Ampel weit von einer Mehrheit entfernt

Dass die Ampelkoalition mit diesen Werten von einer Mehrheit meilenweit entfernt ist, ist klar. Ein möglicher Einzug der KPÖ mit 4 % ins Parlament tut ihr Übriges: Konkret hätten ÖVP, SPÖ und NEOS zusammen nur 82 Mandate. 92 wären mindestens zum Regieren nötig, derzeit hat die Koalition 109 Sitze. Seit der Wahl verlor die Ampel also laut Umfragen (virtuell) 27 (!) Mandate. also knapp ein Viertel ihrer Sitze.