Überraschende Hilfe für Trump im Nahost-Konflikt

Südkorea unterstützt USA bei Sicherung der Straße von Hormuz

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Südkorea will einen wesentlichen Beitrag zur Wiederherstellung der freien Durchfahrt in der Straße von Hormuz leisten.

Dies teilt das Außenministerium in Seoul nach einem Treffen von Außenminister Cho Hyun mit seinem US-Kollegen Marco Rubio in Washington mit. Zudem vereinbarten beide Seiten eine rasche Umsetzung südkoreanischer Investitionszusagen in den USA.

Dabei geht es um ein Handelsabkommen über Investitionen in Höhe von 350 Milliarden Dollar in die US-Industrie im Gegenzug für auf 15 Prozent gesenkte Zölle auf koreanische Importe.

Darüber hinaus vereinbarten beide Seiten, die Bemühungen um die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel auf diplomatischem Wege fortzusetzen. Dies teilte das südkoreanische Außenministerium mit. Zudem sicherte Cho seine Unterstützung für Gespräche zwischen Washington und dem atomar bewaffneten Nordkorea zu, wie "Japan Times" berichtete.