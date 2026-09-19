Fischer zieht extrem giftigen Fisch aus der Adria

Der Kugelfisch wiegt stolze 1,5 Kilo und ist äußert gefährlich.

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Ein ungewöhnlicher Fang sorgt derzeit in Kroatien für Aufsehen: Ein Fischer aus Rijeka zog diese Woche einen rund 1,5 Kilogramm schweren Kugelfisch aus der Adria. Eigentlich hatte Dražen Puškaš auf Barrakudas und Tintenfische gehofft. Stattdessen landete der exotische Fisch an seiner Angel.

Der erfahrene Angler ging vorsichtig mit dem Tier um und entfernte den Haken mit einer Zange. Erst nach einer Recherche im Internet erkannte er die Art: Es handelte sich um einen Hasenkopf-Kugelfisch, der auch als Silberstreifen-Kugelfisch bekannt ist.

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Der Fisch gilt als hochgiftig. Sein Körper kann Tetrodotoxin enthalten, ein starkes Nervengift, das beim Menschen schwere Vergiftungen verursachen und tödlich wirken kann. Deshalb sollte ein solcher Fang keinesfalls gegessen oder mit bloßen Händen angefasst werden.

Ursprünglich stammt die Art aus dem Indischen und Pazifischen Ozean. Über den Suezkanal gelangte sie ins Mittelmeer und breitet sich dort zunehmend aus. In der kroatischen Adria wurde sie bereits mehrfach gesichtet. Der Fund bei Rijeka zeigt nun, dass die invasive Art auch die Kvarner Bucht erreicht hat. Der Fischer übergab das Tier dem Naturkundemuseum Rijeka, wo es wissenschaftlich untersucht werden soll.