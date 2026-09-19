Griechen-Insel wird versteigert: Preis radikal gesenkt

Eine unbewohnte griechische Insel steht zum Verkauf. Nachdem bisherige Versuche scheiterten, ist der Startpreis für das Eiland drastisch gesunken.

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Die unbewohnte Insel Makri, Teil der griechischen Inselgruppe der Echinaden, wird im November 2026 zur Auktion freigegeben. Der Startpreis liegt bei lediglich 247.000 Euro, wie die griechische Wochenzeitung „Proto Thema” berichtet. In den vergangenen Jahren blieb die Suche nach einer passenden Käuferschaft erfolglos, weshalb die Summe nun nach unten korrigiert wurde. Bereits vor vier Jahren erschien das weniger als einen Quadratkilometer große Terrain auf Private Islands Inc. Auf der Plattform „Island Seeker” ist das Angebot weiterhin gelistet, allerdings mit einer veralteten Preisangabe von acht Millionen Euro.

Strenge Vorgaben für Investoren

In der Vergangenheit führten ergebnislose Auktionen zu stark schwankenden Einschätzungen. Im Juli 2022 lag der Wert noch bei 3,8 Millionen Euro, ehe er im September desselben Jahres auf 296.000 Euro fiel. Der Grund für diese Differenzen liegt in kommerziellen Limitierungen: Das Eiland wird als Schutzzone eingestuft, weshalb eine infrastrukturelle Bebauung nur minimal erlaubt ist. Die Errichtung von Luxusresorts ist ausgeschlossen, was das Objekt für viele Investoren unattraktiv macht.

Besondere Regeln beim Privatverkauf

Nach Angaben von „Skyscanner” gehören rund 3000 Inseln zu Griechenland. Einige Hundert davon sind bewohnt, viele befinden sich seit Jahrhunderten im Eigentum von Familien. Während ganze Maklerbüros auf den Vertrieb an reiche Kundschaft spezialisiert sind, gehören die meisten Landmassen dem griechischen Staat. Dieser besitzt bei Verkäufen durch Privatpersonen ein Vorkaufsrecht. Im Fall von Makri stammt der jetzige Besitzer von der Insel Chios.