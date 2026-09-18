oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

MotoGP

Spielberg: Fan-Liebling Toprak hofft auf schlechtes Wetter

Motorradrennfahrer in Kurvenlage auf der Rennstrecke von Motorland Aragon beim MotoGP-Training.
© EPA
Nur auf nasser Strecke hat der Yamaha-Pilot die Chance auf eine Top-Platzierung.
OE24 auf Google bevorzugen

Der türkische Ausnahmekönner und absolute Publikumsliebling gibt vor dem Österreich-GP tiefe Einblicke in sein Seelenleben – und überrascht mit einer ungewöhnlichen Hoffnung.

Hinter dem sonst so strahlenden Champion liegt eine extrem harte Zeit. Nach schweren Verletzungen und bitteren Rückschlägen war der mentale und körperliche Druck zeitweise so gewaltig, dass der Yamaha-Pilot sogar ernsthaft darüber nachdachte, seine Karriere zu beenden und den Rennhelm an den Nagel zu hängen.

Bei Regen ist Toprak ein echter Magier

"Das letzte Mal tat ich mich so schwer, als ich 2018 auf das Superbike umstieg", meinte Razgatlioglu zu seiner ersten MotoGP-Saison. Doch der geborene Fighter kämpfte sich zurück auf das Bike – und überrascht nun mit einer Ansage, die bei der Konkurrenz für Staunen sorgt: Toprak betet sehnlichst für Regen und schlechtes Wetter in der Steiermark.

Auch interessant

LASK ist für Ex-Coach Schopp der Titelfavorit

13 Partien unbesiegt: Red Bull ist wieder zurück

Bullen Traumstart: Tabakovic-Ferserl beschert 1:0-Sieg bei Levski Sofia

Eigene Fan-Tribüne als Zusatz-Boost

Ein Motorradrennfahrer im lila Rennanzug sitzt im Team-Garage vor dem MotoGP-Aragon-Grand-Prix.
Yamaha MotoGP-PilotToprak Razgatlioglu. © IMAGO/Anadolu Agency

Der Grund für den ungewöhnlichen Regen-Wunsch: Bei nasser Piste und schwierigen Bedingungen ist die physische Belastung auf dem Motorrad ganz anders verteilt. Zudem gilt der Fan-Liebling auf feuchtem Asphalt als absoluter Magier am Lenker. Einen zusätzlichen Boost erhofft sich Toprak durch die eigene Fan-Tribüne: "Endlich werde ich viele türkische Flaggen sehen, das habe ich vermisst".

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

KTM-Drama in Spielberg – Martin gewinnt Sprint

2:0! Lustenau stürzt Altach in die Mega-Krise

Sieg! Österreich schlägt Belgien im Davis-Cup

Trainer-Knall: Ex-Bayern-Star soll Kult-Klub in Bundesliga führen

Wildes 2:2! Austria rettet Punkt beim GAK

Legendärer Heynckes-Co Peter Hermann ist tot

ÖFB-Star feiert Debüt bei 3:0-Sensation gegen Arsenal

Grüll schießt Bremen nach 0:2 zum Sieg

Dortmund übernimmt Tabellenführung

Martinez-Doppelpack rettet Inter einen Punkt