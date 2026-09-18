Spielberg: Fan-Liebling Toprak hofft auf schlechtes Wetter

Nur auf nasser Strecke hat der Yamaha-Pilot die Chance auf eine Top-Platzierung.

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Der türkische Ausnahmekönner und absolute Publikumsliebling gibt vor dem Österreich-GP tiefe Einblicke in sein Seelenleben – und überrascht mit einer ungewöhnlichen Hoffnung.

Hinter dem sonst so strahlenden Champion liegt eine extrem harte Zeit. Nach schweren Verletzungen und bitteren Rückschlägen war der mentale und körperliche Druck zeitweise so gewaltig, dass der Yamaha-Pilot sogar ernsthaft darüber nachdachte, seine Karriere zu beenden und den Rennhelm an den Nagel zu hängen.

Bei Regen ist Toprak ein echter Magier

"Das letzte Mal tat ich mich so schwer, als ich 2018 auf das Superbike umstieg", meinte Razgatlioglu zu seiner ersten MotoGP-Saison. Doch der geborene Fighter kämpfte sich zurück auf das Bike – und überrascht nun mit einer Ansage, die bei der Konkurrenz für Staunen sorgt: Toprak betet sehnlichst für Regen und schlechtes Wetter in der Steiermark.

Eigene Fan-Tribüne als Zusatz-Boost

Yamaha MotoGP-PilotToprak Razgatlioglu. © IMAGO/Anadolu Agency

Der Grund für den ungewöhnlichen Regen-Wunsch: Bei nasser Piste und schwierigen Bedingungen ist die physische Belastung auf dem Motorrad ganz anders verteilt. Zudem gilt der Fan-Liebling auf feuchtem Asphalt als absoluter Magier am Lenker. Einen zusätzlichen Boost erhofft sich Toprak durch die eigene Fan-Tribüne: "Endlich werde ich viele türkische Flaggen sehen, das habe ich vermisst".