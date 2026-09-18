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Schlager in Graz

Veilchen fordern GAK! Austria peilt nächsten Liga-Dreier an

SR
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Ein GAK-Spieler im weiß-roten Dress und ein Austria-Wien-Akteur im violetten Trikot kämpfen im Flutlicht mit gestreckten Beinen um einen fliegenden Fußball.
© GEPA
Spannung vor der Länderspielpause: Die Wiener Austria gastiert am Samstagabend beim GAK. Beide Traditionsklubs wollen nach ihren jüngsten Erfolgen unbedingt nachlegen.
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Auf die Traditionsvereine GAK und Austria Wien wartet am Sonnabend ein richtungsweisendes Duell in der 7. Runde der Österreichischen Fußball-Bundesliga. Das Spiel wird am Samstag um 19:30 Uhr angepfiffen und ist live bei Sky sowie im Sport24-Liveticker zu verfolgen. Beide Mannschaften konnten am vergangenen Spieltag nach einem durchwachsenen Saisonstart wichtige Befreiungsschläge feiern. Die Steirer setzten sich knapp mit 2:1 in Altach durch, während die Wiener Veilchen einen späten 2:1-Heimsieg gegen Aufsteiger Austria Lustenau erzwingen konnten. In der Tabelle trennt die beiden Klubs aktuell nur ein einziger Zähler.

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Helm setzt auf Grazer Auswärtsschwung und Jokertore

Austria-Trainer Stephan Helm möchte den Schwung aus dem dramatischen Schlusssprint des vergangenen Wochenendes mit in die Steiermark nehmen. Besonderes Lob zollte der Coach seinen beiden Edeljokern Julian Hettwer und Kelvin Boateng, die nach ihren Einwechslungen für die Entscheidung gesorgt hatten und nun auf Startelf-Chancen drängen. Allerdings muss der Wiener Traditionsklub in Graz auf Außenverteidiger Daniel Nnodim verzichten, der verletzungsbedingt mit einer schmerzhaften Knieprellung ausfällt.

Scheiblehner will ungeschlagene Serie beim GAK ausbauen

Gerald Scheiblehner steht am Spielfeldrand und gestikuliert mit offenen Händen.
GAK-Trainer Gerald Scheiblehner fordert an der Seitenlinie im Auswärtsspiel gegen Austria Wien volle Leidenschaft von seiner Mannschaft. © GEPA pictures

Auf der Gegenseite strebt auch GAK-Trainer Gerald Scheiblehner danach, den positiven Trend der letzten Wochen nahtlos fortzusetzen. Unter der Regie des neuen Cheftrainers holten die Athletiker vier Punkte aus den vergangenen zwei Partien.

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