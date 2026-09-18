Schlager in Graz
Veilchen fordern GAK! Austria peilt nächsten Liga-Dreier an
Auf die Traditionsvereine GAK und Austria Wien wartet am Sonnabend ein richtungsweisendes Duell in der 7. Runde der Österreichischen Fußball-Bundesliga. Das Spiel wird am Samstag um 19:30 Uhr angepfiffen und ist live bei Sky sowie im Sport24-Liveticker zu verfolgen. Beide Mannschaften konnten am vergangenen Spieltag nach einem durchwachsenen Saisonstart wichtige Befreiungsschläge feiern. Die Steirer setzten sich knapp mit 2:1 in Altach durch, während die Wiener Veilchen einen späten 2:1-Heimsieg gegen Aufsteiger Austria Lustenau erzwingen konnten. In der Tabelle trennt die beiden Klubs aktuell nur ein einziger Zähler.
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Helm setzt auf Grazer Auswärtsschwung und Jokertore
Austria-Trainer Stephan Helm möchte den Schwung aus dem dramatischen Schlusssprint des vergangenen Wochenendes mit in die Steiermark nehmen. Besonderes Lob zollte der Coach seinen beiden Edeljokern Julian Hettwer und Kelvin Boateng, die nach ihren Einwechslungen für die Entscheidung gesorgt hatten und nun auf Startelf-Chancen drängen. Allerdings muss der Wiener Traditionsklub in Graz auf Außenverteidiger Daniel Nnodim verzichten, der verletzungsbedingt mit einer schmerzhaften Knieprellung ausfällt.
Scheiblehner will ungeschlagene Serie beim GAK ausbauen
Auf der Gegenseite strebt auch GAK-Trainer Gerald Scheiblehner danach, den positiven Trend der letzten Wochen nahtlos fortzusetzen. Unter der Regie des neuen Cheftrainers holten die Athletiker vier Punkte aus den vergangenen zwei Partien.
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