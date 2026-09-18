Zweitliga-Match lockt 16.000 Fans ins Stadion

Die Vorfreude auf das West-Derby zwischen dem FC Wacker Innsbruck und Austria Salzburg ist riesig. Innerhalb kürzester Zeit wurden alle Tickets vergeben, das Tivoli-Stadion wird voll sein.

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Das mit Spannung erwartete West-Derby zwischen dem FC Wacker Innsbruck und Austria Salzburg am Freitag, dem 16. Oktober, elektrisiert die Fans: Innerhalb von nur zwei Stunden waren am Freitag die verbleibenden 2.000 Tickets vergriffen, wie "ORF Tirol" berichtet. Das Innsbrucker Tivoli-Stadion ist für den Schlager damit mit 16.000 Zuschauern restlos ausverkauft.

Der Fan-Ansturm auf das Spiel bestärke die Mannschaft, so Wacker-Trainer Sebastian Siller im "ORF Tirol"-Gespräch. Besonders für jene Spieler, die den Klub bereits seit der vierten und fünften Liga begleiten, sei diese Kulisse – nach dem Cup-Highlight gegen Rapid Wien in der Vorsaison – etwas ganz Besonderes. Es zeige, dass der FC Wacker Innsbruck Tirol bewegen kann.

Trainer Siller wünscht sich tolles Fußballfest

Wegen der rivalisierenden Fanlager stuft die Landespolizeidirektion (LPD) Tirol die Begegnung als Hochrisikospiel ein und plant ein großes Polizeiaufgebot mit Einheiten aus Tirol sowie Verstärkung aus Salzburg. Trainer Siller richtete daher einen klaren Appell an die Anhänger: Er wünsche sich, dass es "im Stadion ruhig bleibt" und ein tolles Fußballfest, da viele Familien und Kinder vor Ort seien und man eine Vorbildrolle für die Gesellschaft einnehmen müsse. Was außerhalb des Stadions geschehe, liege in der Hand der jeweiligen Fanszene.

Fans der Austria Salzburg im Max-Aicher-Stadion in Maxglan. © GEPA pictures/ David Geieregger

Der sportliche Fokus liegt vorerst jedoch auf dem 2.-Liga-Auswärtsspiel am Samstag bei der zweiten Mannschaft des SK Sturm Graz vor der Länderspielpause.

"Wir fahren überall hin, um zu gewinnen"

Trotz der guten Talente und der Offensivstärke der Grazer stellt Siller klar: "Wir fahren überall hin, um zu gewinnen, das ist unser Anspruch." Mit drei Punkten könne man von einem gelungenen Start in die 2. Liga sprechen.

Tiroler Cup-Derby

Vor dem Salzburg-Kracher wird im Tivoli-Stadion noch der Rasen getauscht, ehe Ende Oktober – etwa zehn Tage nach dem West-Derby – mit dem Tiroler Cup-Derby gegen die WSG bereits der nächste Höhepunkte der Saison wartet.