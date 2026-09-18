LASK gastiert in Hartberg: Kühbauer setzt auf Masken-Mann Adeniran

Der LASK will zurück in die Erfolgsspur: Die Linzer gastieren am Sonntagnachmittag beim TSV Hartberg und setzen dabei auf das schmerzlich vermisste Comeback von Topstürmer Samuel Adeniran.

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Vor der anstehenden Länderspielpause peilt Meister LASK am Sonntag (14:30 Uhr/live Sky & oe24-Liveticker) beim TSV Hartberg eine erfolgreiche Rückkehr auf die Siegerstraße an. Nach den jüngsten Punktverlusten will die Mannschaft von Cheftrainer Dietmar Kühbauer in der Oststeiermark zwingend voll anschreiben. Große Hoffnungen setzt das Betreuerteam dabei auf Angreifer Samuel Adeniran. Der Topstürmer steht nach seinem überstandenen Jochbeinbruch vor der Rückkehr in den Spieltagskader und trainierte die gesamte Woche bereits beschwerdefrei mit einer Spezialmaske.

LASK seit zehn Partien gegen Hartberg ungeschlagen

Die historische Bilanz spricht klar für die Oberösterreicher, denn der LASK hat keines der vergangenen zehn Spiele gegen den TSV Hartberg verloren. Dennoch mahnt LASK-Coach Kühbauer zur Vorsicht, da die Steirer nach einem schwachen Sommer wieder in Fahrt gekommen sind. Auch Hartberg-Trainer Markus Schopp schiebt dem Meister zwar die Favoritenrolle zu, machte jedoch klar, dass seine Mannschaft die gute Entwicklung nutzen wolle, um die Punkte in der Heimat zu behalten und sich in der oberen Tabellenhälfte festzusetzen.