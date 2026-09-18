Bullen fordern Sturm: Salzburg jagt gegen Graz den nächsten Rekord

Spitzenspiel vor der Länderspielpause: Der noch ungeschlagene Tabellendritte Red Bull Salzburg empfängt am Sonntag Vizemeister Sturm Graz zum absoluten Kracher der Bundesliga.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die österreichische Bundesliga verabschiedet sich am Sonntag (17:00 Uhr/live Sky & oe24-Liveticker) mit einem echten Leckerbissen in die dreiwöchige Länderspielpause. Der als einziges Team der Liga noch ungeschlagene Tabellendritte Red Bull Salzburg empfängt in der Red Bull Arena den Vizemeister Sturm Graz. Beide Klubs gehen nach ihren Auftritten in der Europa League unter der Woche mit Rückenwind in das direkte Duell. Salzburgs deutscher Cheftrainer Danny Röhl, der mit 13 ungeschlagenen Pflichtspielen in Serie einen fulminanten Einstand feierte, will diesen Erfolgslauf gegen die Steirer fortsetzen.

Sturm Graz kämpft vor dem Schlager mit argen Personalsorgen

Allerdings wartet auf die Salzburger eine harte Nuss: Die Bullen konnten keines der vergangenen sechs Duelle gegen die Grazer für sich entscheiden, die letzten drei Aufeinandertreffen endeten jeweils mit einem 1:1-Unentschieden. Dennoch reist die Mannschaft von Trainer Fabio Ingolitsch personell geschwächt an die Salzach. Stürmer Seedy Jatta fällt nach einer Schulter-Operation definitv aus. Zudem stehen hinter den Einsätzen von Albert Vallci nach einem Schlag auf die Achillessehne und Spielmacher Otar Kiteishvili, der unter der Woche nur Teile des Teamtrainings absolvieren konnte, noch dicke Fragezeichen.