Tausende stürmen Münchner Oktoberfest

Das Oktoberfest in München hat seine Tore geöffnet. Tausende Besucher warteten stundenlang vor den Eingängen, um sich nach dem Einlass die besten Plätze in den Festzelten zu sichern. Um 12 Uhr dann der Anstich durch Oberbürgermeister Dominik Krause.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das 191. Oktoberfest auf der Wiesn in München läuft von Samstag bis Sonntag, 4. Oktober. Um 12:00 Uhr stach Oberbürgermeister Dominik Krause im Schottenhamel-Festzelt das erste Fass an, ehe der Bierausschank offiziell mit dem Ruf "O’zapft is!" begann. Schon ab 7:00 Uhr bildeten sich vor dem Areal Hunderte Meter lange Schlangen. Einige Menschen hatten vor den Toren übernachtet, ehe um kurz nach 9:00 Uhr der Einlass stattfand. Ordner mussten die Menge immer wieder bremsen, um den Run auf die Tische geordnet zu halten.

© APA/dpa/Sven Hoppe

Prominenter Anstich und große Umzüge

Der 36-jährige Grünen-Politiker Krause trainierte im Vorfeld in einer Brauerei und reichte die erste Maß an Ministerpräsident Markus Söder. Zudem findet der traditionelle Festzug vom Sendlinger Tor über die Wirtsbudenstraße in die Zelte mit mehr als 1000 Teilnehmenden statt. Angeführt wird er von der 27-jährigen Wirtstochter Sina Hochreiter als Münchner Kindl. Am Sonntag folgt ein Trachtenumzug mit 9000 Beteiligten und 60 geschmückten Wagen, für den noch Tribünenkarten erhältlich sind. Neben dem freien Eintritt auf dem Hauptgelände bietet die "Oide Wiesn" historische Fahrgeschäfte für 1,50 Euro sowie Trachtenkultur. Der Eintritt dort beträgt 4 Euro, wobei Kinder bis 14 Jahre sowie Gäste ab 21:00 Uhr kostenfreien Zugang erhalten.

© APA/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Neue Attraktionen auf dem Areal

Zu den Neuheiten im Jahr 2026 zählt das 42 Meter hohe Fahrgeschäft "Chaospendel" in der Straße 3 Ost/9 mit Überschlägen für zwei Gondeln. Ebenfalls in der Straße 3 Ost/5 befindet sich das neue Laufgeschäft "Fisherman‘s Place" mit Hindernissen und 3D-Effekten. In der Matthias-Pschorr-Straße 52 bietet die Anlage "Shake & Roll" nun Überschläge der Gondeln. Parallel dazu finden auf der Theresienwiese Dreharbeiten für eine Netflix-Liebeskomödie statt, für die im Vorfeld 4000 Komparsen gesucht wurden.

© APA/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

© APA/dpa/Sven Hoppe

© APA/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

© APA/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Preise für die Maß Bier

Eine Pflicht für Trachtenkleidung besteht auf dem Gelände nicht. Eine Maß Bier kostet in diesem Jahr zwischen 14,80 Euro und 15,90 Euro, was einem Anstieg von durchschnittlich fast 2,5 Prozent entspricht. Die Höchstpreise von 15,90 Euro verlangen das Armbrustschützenzelt, Löwenbräu und die Bräurosl. Der günstigste Preis von 14,80 Euro gilt im Museumszelt auf der Oidn Wiesn, wo Spaten-Bier ausgeschenkt wird. Die Zelte öffnen von Montag bis Donnerstag zwischen 10:00 und 23:30 Uhr, am Freitag von 10:00 bis 24:00 Uhr, am Samstag von 9:00 bis 24:00 Uhr und am Sonntag von 9:00 bis 23:30 Uhr. Die Käfer Wiesn-Schänke und Kufflers Weinzelt schenken bis 0:30 Uhr aus und schließen um 1:00 Uhr. Die Oide Wiesn hat von Sonntag bis Donnerstag bis 23:30 Uhr sowie am Freitag und Samstag bis 24:00 Uhr geöffnet.