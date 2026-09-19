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Merz-Sturz? Jetzt spricht Ex-CDU-Chef

Ein Mann im Anzug spricht gestikulierend bei einer CDU-Wahlkampfveranstaltung am Rednerpult.
© EPA
Der frühere CDU-Vorsitzende Armin Laschet hat sich strikt gegen eine Absetzung von Bundeskanzler Friedrich Merz ausgesprochen. Eine solche Debatte halte er für völlig verfehlt.
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Angesichts der weltweiten Krisenherde kritisiert der frühere Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet, die Diskussionen über einen möglichen Sturz von Bundeskanzler Friedrich Merz deutlich. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag äußerte sich dazu gegenüber dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

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Armin Laschet © getty

Herausforderungen auf internationaler Ebene

Laschet verwies dabei auf die aktuellen globalen Aufgaben, vor denen die Politik derzeit steht. "Es geht um die Unterstützung der Ukraine in ihrem Verteidigungskampf gegen Russland, den wirtschaftlichen Druck aus China und nicht zuletzt um die europäische Finanzplanung für die nächsten sechs Jahre – mit dem Bundeskanzler als Chefverhandler", erklärte der CDU-Politiker im Interview.

Ein Mann mit Brille und roter Krawatte spricht bei einer CDU-Veranstaltung am Mikrofon.
Friedrich Merz © Getty Images

Kritik an Debatte über Machtwechsel

Vor diesem Hintergrund bewertet Laschet Gedankenspiele über eine Änderung an der Spitze der Regierung negativ. "Ein Kanzlerwechsel aus dem Nichts wäre da extrem schädlich.", betonte der frühere Parteivorsitzende im Gespräch mit der Zeitung. Damit stellt er sich in der aktuellen Situation hinter den amtierenden Bundeskanzler.

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