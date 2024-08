Hammer-Los! Das ist Salzburgs Quali-Final-Gegner

Red Bull Salzburg kennt seinen möglichen Gegner für die 4. und finale Runde der Champions-League-Qualifikation. Vorausgesetzt, die Bullen überstehen die beiden Duelle gegen Twente Enschede geht es anschließend nach Ukraine oder nach Schottland.

Am Dienstag (ab 20.45 Uhr, im Sport24-Liveticker) steigt die Mannschaft von Neo-Trainer Pepijn Lijnders in der 3. Runde de Champions-League-Qualifikation gegen Twente Enschede ein. Sollte dem Vizemeister der Coup gegen den niederländischen Top-Klub gelingen, wartet in der vierten und finalen Runde ein weiteres spannendes Duell gegen den Sieger aus dem Duell Dynamo Kiew und Glasgow Rangers. Das ergab die UEFA-Auslosung am Montag. Die "Bullen" spielen am 20./21. und 27./28. August erneut in Hin- und Rückspiel. Bei einem erfolgreichen Aufstieg ist der Einzug in die neue Ligaphase der Champions League gesichert .

