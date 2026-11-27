Griechenlands Migrationsminister Thanos Plevris hat die unter anderem von Österreich geplante Einrichtung eines Rückführungszentrums in Ruanda als zusätzliches Instrument zur Bekämpfung irregulärer Migration verteidigt.

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"Das Asylverfahren hat einen Sinn, wenn jemand, dem kein Asyl gewährt wird, zurückgeführt wird", sagte Plevris am Freitag im Parlament von Athen. Die Zentren würden im Rahmen der europäischen Gesetzgebung betrieben und international überwacht, betonte er. Die sogenannten "Return Hubs" sollen Menschen aufnehmen, deren Asylanträge endgültig abgelehnt wurden und die nicht in ihre Herkunftsländer zurückgeführt werden können. Die Internationale Organisation für Migration (IOM) solle eine Kontrollfunktion übernehmen. Zudem gebe es Kontakte mit dem Flüchtlingshochkommissariat der Vereinten Nationen (UNHCR).

Plevris antwortete auf eine Anfrage der kommunistischen Abgeordneten Maria Komninaka (KKE) aus Lesbos. Sie bezeichnete die geplanten Einrichtungen als "moderne Konzentrationslager" und warf der griechischen Regierung und der Europäischen Union vor, über das Schicksal von Menschen zu verhandeln, die zur Flucht gezwungen seien.

Der Politiker der konservativen Regierungspartei Nea Dimokratia (ND) erklärte hingegen, die Rückführungszentren lösten das Migrationsproblem zwar nicht, stellten aber ein "starkes Druckmittel" dar. Griechenland wolle Situationen wie in der von Marokko umgrenzten spanischen Exklave Ceuta vermeiden, wo es wiederholt zu massiven Versuchen von Migranten gekommen war, die spanische Grenze zu überwinden.

Fünf EU-Staaten planen Pilotprojekt

Am 16. November hatten Griechenland, Deutschland, Österreich, Dänemark und die Niederlande gemeinsam mit Ruanda angekündigt, die Einrichtung eines Rückführungszentrums in dem ostafrikanischen Land voranzutreiben. Die Gespräche befinden sich offenbar in einer fortgeschrittenen Phase. Eine verbindliche Vereinbarung wird für Anfang 2027 angestrebt, erste Überstellungen könnten im Laufe des Jahres beginnen.

Das Zentrum soll zunächst als Pilotprojekt dienen. Nach bisherigen Planungen könnten dort Menschen untergebracht werden, deren Asylverfahren abgeschlossen ist und gegen die eine vollziehbare Rückführungsentscheidung vorliegt. Die Asylverfahren selbst sollen nicht in Ruanda durchgeführt werden.

Die beteiligten Regierungen betonen, dass das Modell mit dem EU-Recht und internationalen Menschenrechtsstandards vereinbar sein müsse. Insbesondere das Prinzip der Nichtzurückweisung, das eine Abschiebung in Länder verbietet, in denen Verfolgung oder Folter drohen, müsse gewahrt bleiben. Menschenrechtsorganisationen und Kritiker äußern dagegen Zweifel an der rechtlichen Grundlage und an der tatsächlichen Wirksamkeit des Vorhabens. Sie warnen vor der Gefahr, dass Betroffene langfristig in einem Drittstaat verbleiben könnten, ohne ausreichenden Zugang zu Rechtsmitteln und Schutz.

Griechenland verschärft Rückführungspolitik

Die Pläne für Ruanda stehen im Zusammenhang mit einer umfassenderen Verschärfung der griechischen Migrationspolitik. Bereits 2025 hatte die Regierung unter Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis die Regeln für irregulären Aufenthalt und Rückführungen verschärft. Das im September 2025 verabschiedete Gesetz sieht unter bestimmten Voraussetzungen strafrechtliche Konsequenzen für Menschen vor, die sich ohne gültigen Aufenthaltstitel im Land aufhalten.

Die konservative Regierung von Premier Kyriakos Mitsotakis (ND) begründet die Maßnahmen mit der Notwendigkeit, Rückführungsentscheidungen konsequenter umzusetzen und die irreguläre Migration einzudämmen. Kritiker sehen darin eine zunehmende Kriminalisierung von Migranten und eine Verschärfung der Haftbedingungen.

Gleichzeitig setzt Athen auf eine stärkere europäische Zusammenarbeit. Der im Juni 2026 in Kraft getretene EU-Migrations- und Asylpakt sieht unter anderem einheitlichere Verfahren an den Außengrenzen, beschleunigte Asylprüfungen und einen Solidaritätsmechanismus zur Unterstützung besonders belasteter Mitgliedstaaten vor. Die Europäische Kommission stufte Griechenland im November als "Staat unter Migrationsdruck" ein. Damit kann das Land Unterstützung im Rahmen des europäischen Solidaritätsmechanismus erhalten.

Neue Routen und anhaltender Migrationsdruck

Trotz verschärfter Maßnahmen bleibt Griechenland ein wichtiges Einreiseland in die Europäische Union. In diesem Jahr hat insbesondere die Route von Libyen über das Mittelmeer nach Kreta und Gavdos an Bedeutung gewonnen.

Die griechische Regierung verweist auf die Notwendigkeit wirksamer Rückführungen und einer stärkeren Kontrolle der Außengrenzen. Zugleich verfolgt sie eine zweite Strategie: Mit einer Reform der legalen Migration sollen Arbeitskräfte aus Drittstaaten leichter beschäftigt und administrative Verfahren vereinfacht werden.