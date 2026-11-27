Ein Paketbote sorgt mit einer besonders rabiaten Zustellung für Aufsehen: Statt die Lieferung sicher abzulegen, schleudert ein DHL-Fahrer eine Playstation 5 kurzerhand über eine hohe Gartenmauer. Eine Überwachungskamera filmte die Aktion – und das Video geht im Netz viral.

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Die Aufnahmen stammen aus Huixquilucan, einem Vorort von Mexiko-Stadt. Ein Kunde hatte das Video seiner Überwachungskamera auf der Plattform X veröffentlicht. Darauf ist zu sehen, wie der Zusteller vor einer hohen Gartenmauer steht und versucht, ein großes Paket auf das Grundstück zu werfen.

Der erste Versuch geht gehörig daneben: Die Sendung knallt auf den Asphalt. Doch anstatt einen anderen Weg zu suchen, hebt der Bote das Paket wieder auf und versucht es ein zweites Mal. Diesmal landet es offenbar auf dem Grundstück.

Verpackung der Konsole beschädigt

Der Empfänger hatte die Playstation 5 bei Amazon bestellt, die Zustellung übernahm DHL. Als der Käufer nach Hause kam, fand er das Paket im Garten vor. Die Verpackung war beschädigt. Ob auch die Konsole selbst etwas abbekommen hat, ist nicht bekannt.

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Besonders ärgerlich: Auf der Sendung soll sogar ein Hinweis auf den zerbrechlichen Inhalt angebracht gewesen sein. Der Kunde machte seinem Ärger auf X Luft und kritisierte den Umgang mit seiner Lieferung.

Video sorgt für Wirbel im Netz

Die Aufnahmen verbreiteten sich rasch und wurden auch von mexikanischen Medien aufgegriffen. Viele dürften sich angesichts der Bilder fragen, wie sorgfältig mit ihren eigenen Paketen umgegangen wird. Ob der DHL-Zusteller wegen der Aktion Konsequenzen zu befürchten hat, ist bislang nicht bekannt.