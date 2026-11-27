Der österreichische Pianist Lukas Sternath beendet mit gerade einmal 25 Jahren seine Karriere. Der junge Musiker galt als eines der größten Talente seiner Generation. Aus gesundheitlichen Gründen kann er seinen Beruf nicht mehr ausüben.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Sein großer Durchbruch gelang Sternath 2022. Damals gewann der Wiener im Alter von nur 21 Jahren den renommierten ARD-Musikwettbewerb. Neben dem ersten Preis erhielt er gleich sieben Sonderauszeichnungen.

Danach ging es für den jungen Pianisten steil bergauf. Er spielte auf bedeutenden Klassikbühnen und trat unter anderem mit den Wiener Philharmonikern auf. Auch international machte er sich einen Namen.

Auch mit Starpianist Igor Levit verbunden

Seit 2022 verband Sternath eine enge Zusammenarbeit mit dem deutschen Starpianisten Igor Levit. Dieser war nicht nur sein Lehrer und Mentor, sondern auch ein enger Freund. Im Oktober erschien zudem Sternaths Debütalbum mit Werken von Franz Schubert und Franz Liszt auf Levits neu gegründetem Label.

Gesundheit zwingt ihn zum Rückzug

Umso überraschender kommt nun die Nachricht vom Karriereende. Wie sein Management am Donnerstag mitteilte, könne Sternath seinen Beruf aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben.

"Er muss sich zur Wahrung seiner körperlichen und mentalen Gesundheit aus dem Konzertleben zurückziehen", heißt es in der Mitteilung. Man bedauere die Beendigung seiner Karriere sehr und wünsche dem jungen Musiker für diesen schwierigen Weg viel Kraft.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Welche gesundheitlichen Probleme hinter dem Rückzug stehen, wurde nicht bekannt gegeben.