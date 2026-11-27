Kremlchef Wladimir Putin hat am Freitag ein neues russisches Atom-U-Boot in Dienst gestellt.

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Wie auf vom Kreml verbreiteten Bildern zu sehen war, nahm der russische Präsident an der Flaggenhissung auf der "Perm" teil, mit der das U-Boot offiziell in den Dienst der russischen Marine gestellt wurde. Die Zeremonie fand den Angaben zufolge auf der Werft des Unternehmens Sewmatsch im nordwestrussischen Sewerodwinsk statt.

"Russland ist eines der wenigen Länder der Welt, das in der Lage ist, solche leistungsstarken Atom-U-Boote zu bauen, die strategische Waffen mit weltweiter Reichweite sind", sagte Putin. Nach seinen Angaben soll die russische Flotte bis 2030 fünf ähnliche Atom-U-Boote erhalten.

"Einsätze in jeder beliebigen Region der Weltmeere"

Wie die "Perm" sollen drei der fünf neuen Atom-U-Boote in den kommenden Jahren der Klasse Jassen-M angehören. Diese sind laut Putin in der Lage, "Einsätze in jeder beliebigen Region der Weltmeere erfolgreich durchzuführen, dabei völlig unauffällig zu operieren und alle Arten von Marschflugkörpern einzusetzen, einschließlich der hyperschnellen Tsirkon-Raketen".

© EPA

Die Präsentation der "Perm" und die Ankündigung, weitere Atom-U-Boote in den Dienst zu stellen, erfolgen in einem Kontext starker Spannungen in Russlands Verhältnis zu den westlichen Verbündeten der Ukraine.