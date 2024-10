Vor Halloween: Teenies schmuggelten Waffen und Böller im Zug

Bei einer Schwerpunktaktion von Beamten der Bereitschaftseinheit in Wien sind am Bahnhof Floridsdorf zahlreiche illegal eingeführte Böller sichergestellt worden.

Schwerpunktaktion am Nationalfeiertag am Bahnhof Floridsdorf am Wochenende: Weil gerade Jugendliche gerne kurz vor Halloween ins Ausland fahren, um sich Pyros zu besorgen, kontrollierten Polizisten die ankommenden Züge. Dabei konnten 56 Böller bei Jugendlichen zwischen 13 und 15 Jahren wurden sichergestellt werden.

Messer und Waffen auch dabei

Die Teenies hatten zudem zwei Messer und verbotene Waffen - einen Schlagring und einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker - bei sich.

Sie wurden unter anderem nach dem Waffengesetz und dem Pyrotechnikgesetz angezeigt. Da auch noch Strafunmündige mit pyrotechnischen Gegenständen aufgehalten wurden, erfolgten Meldungen an die Kinder- und Jugendhilfe.