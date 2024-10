Feuerinferno am Bauernhof: Tiere aus Flammen gerettet

Ein Großfeuer wütete auf einem Bauernhof im Bezirk Kufstein.

Großeinsatz in der Nacht auf Sonntag in Söll, Bezirk Kufstein. Dort stand ein Bauernhof in Vollbrand. Alle Tiere, über 30 Rinder und Jungtiere konnten zum Glück noch aus dem Stall gerettet und in Sicherheit gebracht werden.

Das Feuer war ein paar Minuten nach Mitternacht ausgebrochen, Anrainer hatten den Brand entdeckt. "Die Nachbarn haben uns alarmiert und dann gleich das Vieh aus dem Stall gerettet", schilderte Anton Zott, Kommandant der Feuerwehr Söll, die Situation gegenüber ORF Radio Tirol. Er nannte es "ein großes Glück", dass das Bauernhaus nicht bewohnt war und auch keine Urlaubsgäste in dem Haus nächtigten.

150 Einsatzkräfte vor Ort

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen der Stall und die Scheune im Vollbrand. Die Flammen breiteten sich rasant auch auf den Dachstuhl, das angebaute Wohnhaus sowie eine Lagerhalle aus. Rund 150 Feuerwehrleute aus der Region standen im Einsatz, um das Feuer zu bekämpfen. Warum der Brand ausgebrochen ist, war vorerst unklar.