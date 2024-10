Wohnungsbrand: Hund in Linz verendete in Flammen

Die Feuerwehr versuchte noch, das Tier zu reanimieren.

Ein Hund ist bei einem Wohnungsbrand in einem Linzer Mehrparteienhaus am Freitagnachmittag verendet. Das Feuer war in der Küche im zweiten Stock des Gebäudes ausgebrochen. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr fanden im Stiegenhaus die stark hustende Besitzerin des Tieres, die auf den Vierbeiner in der Wohnung hinwies. Die Mannschaft versuchte sogar noch das Tier im Freien wiederzubeleben, allerdings ohne Erfolg, berichtete die Feuerwehr in einer Presseaussendung.

Der Brand wurde von einem Atemschutztrupp gelöscht. Beim Absuchen der Wohnung fand die Mannschaft den leblosen Hund im Wohnzimmer. Laut Feuerwehr waren keine weiteren Personen gefährdet.