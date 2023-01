Im 14. Wiener Gemeindebezirk Penzing kam es am Samstag zu einem Großeinsatz der Polizei. Ein Mann wurde dabei von den Beamten erschossen.

Wegen Schusswaffen-Alarm rückten am Samstagnachmittag WEGA und COBRA in die Schanzstraße in Penzing aus. Ein Mann soll seinen Nachbar mit einer Langwaffe bedroht haben.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich der Mann in seiner Wohnung über einem Lebensmittelgeschäft verschanzt. Die Polizei versuchte mit dem Mann zu verhandeln, ehe mehrere Schüsse auch in Richtung der Beamten abgegeben wurden.

Dann eröffneten auch die Polizisten das Feuer und trafen den Mann tödlich.

