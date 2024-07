Real Madrid rüstet sich für Mbappé-Spektakel

Eine Woche nach der bitteren 1:2-Pleite im Halbfinale gegen Europameister Spanien beginnt für Frankreichs Kapitän Kylian Mbappé ein neuer Lebensabschnitt. Real Madrid heißt ihren Neuzugang am Dienstag (ab 12 Uhr) willkommen und veranstaltet eine Mega-Show, wie einst für Cristiano Ronaldo.

Erstmals seit der Corona-Pandemie präsentiert Real Madrid am Dienstag wieder einen Spieler in Anwesenheit seiner Fans im Estadio Santiago Bernabéu – und das gleich im größten Stil seit Cristiano Ronaldo im Juli 2009. Denn: Derjenige, der vorgestellt wird, ist nicht einfach irgendwer, sondern es ist Kylian Mbappé. Der Champions-League-Gewinner aus Spanien hatte die ablösefreie Verpflichtung des Franzosen bereits Anfang Juni kurz nach dem erneuten Triumph in der Königsklasse bekanntgegeben.

"Galaktische" Erwartungen an Mbappé

Der Stürmerstar kommt von Paris Saint-Germain. Doch bevor ihn die 80.000 schaulustigen Fans in der Arena bejubeln dürfen, unterschreibt der 25-Jährige noch auf dem Trainingsgelände seinen Vertrag bis zum Sommer 2029. Die Vorfreude ist riesig, die Erwartungen an Mbappé sind gewaltig. Er sei ein „galaktischer“ Star, der Real Madrid auf einer Wolke schweben lasse, schrieb „La Vanguardia“ kurz nach der Verpflichtung des Angreifers. Die Ära der sogenannten Galaktischen bei Real begann 2000, als Präsident Florentino Pérez schon damals horrende Summen ausgab, um jedes Jahr einen Superstar zu verpflichten. Es kamen unter anderem Luis Figo, Zinedine Zidane und David Beckham.

Alaba-Teamkollege

Mbappé hat nun die gleiche Sonderstellung. Der Weltmeister von 2018 bekommt bei Real die Rückennummer 9, die seit dem Abgang von Landsmann Karim Benzema vor einem Jahr nach Saudi-Arabien verwaist war. Mbappé stand bereits 2022 vor einem Wechsel zu Real, seinem Lieblingsclub aus Jugendzeiten. Damals verlängerte er aber noch einmal seinen Vertrag in der französischen Hauptstadt. In Madrid trifft er nun auf Trainer Carlo Ancelotti und weitere Stars wie Jude Bellingham, Luka Modric und natürlich auch ÖFB-Kapitän David Alaba.