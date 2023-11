Pamela Anderson: Der wahre Grund, warum sie kein Make-up trägt

Die Schauspielerin wird für ihren Nude-Look weltweit gefeiert.

Kultblondine Pamela Anderson überrascht ihre Fans einmal mehr, setzt mit dieser Beauty-Entscheidung mal wieder Maßstäbe: Im September erschien Pamela auf der Fashionweek in Paris im natürlichen Look.

Befreites Gesicht

Sie trägt kein Make-up mehr! Einmal ließ sie sich im maskulinen Anzug mit wallenden Haaren ablichten, dann kam sie zur Show von Isabel Marant in einem gelben Strukturkleid. Das beste Accessoire, das Anderson dabei hat? Ein großes Lächeln.

© Getty Images

Das steckt dahinter

Der neue Look ist einer traurigen Geschichte geschuldet. Im Jahr 2019 starb Andersons langjährige Visagistin; seitdem habe sie nie wieder jemanden gefunden, der diese Fähigkeiten besitze. Also lasse sie das Schminken ganz, wie sie im Magazin "Elle" verriet. Außerdem würden die Looks immer krasser werden: "Ich probiere, gegen den Strom zu schwimmen und das Gegenteil zu machen."

Der wahre Grund

Doch nun ist herausgekommen, was wirklich hinter dem Nude-Look Andersons steckt. Anderson hat mit "Pamela's Garden of Eden" eine neue Show. Darin geht es um die Transformation ihres Hauses, das schon ihrer Großmutter gehört hat in ein traumhaftes Anwesen. Dafür wollte sie auch eine neue Seite von sich zeigen, eine eben ganz ungeschminkte: "Ich wollte nicht, dass es gespielt und aufgesetzt ist." Die Reaktionen auf ihren Nackt-Look haben sie übrigens sehr überrascht.

Schauspielerin Jamie Lee Curtis feiert ihre Kollegin