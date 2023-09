Darum sieht Pamela Anderson komplett anders aus

Bei der Fashion-Week in Paris zeigte sich Pamela Anderson im natürlichen Look.

Was für eine Verwandlung: Lange galt Pamela Anderson (56) als dummes Blondchen, das mit Playboy-Aufnahmen und ihrem Mitwirken bei "Baywatch" für Aufsehen sorgte.

Spannendes Leben

Dann wurde sie zusammen mit Ex-Mann Tommy Lee in einen Sex-Video-Skandal verwickelt, der ihm einen Karriere-Boost bescherte und ihr einen Mega-Karriere-Knick. Schließlich wurde sie zu einer passionierten Verfechterin von Tierrechten.

Gefällt sich selber

Ihre Netflix-Doku wurde jüngst zum Hit und nun überrascht uns die kultige Blondine einmal mehr. Auf der Fashionweek in Paris erschien Pamela im natürlichen Look. Sie trägt kein Make up mehr! Einmal erschien sie im maskulinen Anzug mit wallenden Haaren, dann zur Show von Isabel Marant in einem gelben Strukturkleid. Das beste Accessoire, das Anderson dabei hat? Ein großes Lächeln.

© Getty Images

Das steckt dahinter

Der neue Look ist einer traurigen Geschichte geschuldet. Im Jahr 2019 starb Andersons langjährige Visagistin; seitdem habe sie nie wieder jemanden gefunden, der diese Fähigkeiten besitze. Also lasse sie das Schminken ganz, wie sie im Magazin "Elle" verriet. Außerdem würden die Looks immer krasser werden: "Ich probiere, gegen den Strom zu schwimmen und das Gegenteil zu machen."

"Liebe meine Sommersprossen"

Ihr gefällts, denn: "Ich liebe meine Sommersprossen. Botox und Filler sind nichts für mich. Ich bin gespannt, wie ich mich in den nächsten Jahren verändern werde!" Ein Hoch auf diese coole Ikone!