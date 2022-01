Nach nur einem Jahr ist die fünfte Ehe von Pamela Anderson Geschichte.

Pamela Anderson ist wieder Single. Die fünfte Ehe der 54-jährigen Schauspielerin sei nach nur 13 Monaten gescheitert, berichtet das People-Magazin in Berufung auf den Agenten der Aktrice.

Anderson; Scheidung nach einem Jahr

Pamela hat Dan Hayhurst zu Weihnachten 2020 in einer kleinen Zeremonie auf ihrem Anwesen auf Vancouver Island geehelicht. Hayhurst war zuvor der Bodyguard der Blondine gewesen, hatte auch einige Zeit als Bauarbeiter gearbeitet. Seit Beginn der Beziehung soll diese schwierig gewesen sein. So wandte sich Hayhurst-Ex Carey an verschiedene Medien mit dem Vorwurf, Pam habe ihre Familie auseinandergerissen. Drei Kinder haben Dan und Carey und Pam habe eine Affäre mit ihm begonnen und alles zerstört, so die Ex.

Erwachsene Söhne

Anderson war nun fünf Mal verheiratet. Aus der Beziehung zu Musiker Tommy Lee stammen ihre beiden Söhne Brandon und Dylan, die mittlerweile erwachsen sind.