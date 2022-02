Er spielte einst Hobie, den Sohn von David Hasselhoff....

Was wurde eigentlich aus ... Schauspieler Jeremy Jackson? Er spielte in der Serie " Baywatch " ab Anfang der 90er Jahre Hobie Buchannon, den Sohn von David Hasselhoffs Rolle Mitch Buchannon, Oberbademeister am Strand von Malibu.

Jeremy Jackson in seiner Zeit bei "Baywatch"

Erkennt ihr DIESEN Baywatch-Star?

Jeremy Jackson begann als Bub, entwickelte sich im Laufe der Episoden zum Teenie und feschen Strandboy, so wie die anderen der sexy Besetzung . Nun, über 20 Jahre später, hat Jackson erneut eine Wandlung durchgemacht. Nichts mehr zu sehen vom einstigen Babyface! Jeremy Jackson ist seiner sportlichen Linie treu geblieben, zeiht sich auf Instagram muskulös und topfit. Doch im Gesicht ist einiges los: Jackson trägt Vollbart!

Jeremy Jackson spielte Hobie

Einige Zeit arbeitetet Jeremy als Chippendale, ist heute aber als Personal-Trainer und Influencer erfolgreich. Mit der Schauspielerei sollte es nach "Baywatch" nicht mehr richtig klappen. Tragisch ist sein Privatleben: Jackson war mit Model Loni Willison verheiratet, doch er soll sie geschlagen haben. Jetzt lebt das einstige Model auf der Straße...