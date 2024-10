Ein Toter bei Brand in Wiener Reihenhaus

Die Leiche des Mannes wurde im Keller entdeckt.

Bei einem Kellerbrand in einem Reihenhaus in der Helfertgasse in Wien-Meidling ist Freitagfrüh ein älterer Mann ums Leben gekommen. Die Feuerwehr war laut deren Sprecher Christian Feiler gegen 6.30 Uhr alarmiert worden und mit sechs Fahrzeugen und 27 Helfern ausgerückt.

Beim Eintreffen wurden die Flammen in dem stark verrauchten Objekt unter Atemschutz über zwei Löschleitungen bekämpft, das Opfer im Kellerbereich entdeckt und ins Freie gebracht. Dort konnte die Berufsrettung nur mehr den Tod des Mannes feststellen. Die Brandursache war zunächst unklar.