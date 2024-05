Zwei Verletzte bei Pkw-Brand in Wiener Innenstadt-Garage

Zwei junge Männer erlitten bei dem Brand leichte Rauchgasvergiftungen.

Bei einem Pkw-Brand in einer Tiefgarage in der Wiener Innenstadt in unmittelbarer Nähe der Staatsoper sind am Samstag zwei Männer leicht verletzt worden. Sie hatten versucht die Flammen mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen, mussten dann aber wegen der starken Rauchentwicklung die Flucht antreten, berichtete Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl. Die jungen Männer wurden mit leichten Rauchgasvergiftungen ins Spital gebracht, erläuterte Corina Had, Sprecherin der Berufsrettung Wien.

Die Einsatzkräfte waren kurz vor 14.30 Uhr zu der Garagenzufahrt in der Mahlerstraße alarmiert worden. Feuer gefangen hatte ein Auto mit Verbrennungsmotor, kein Elektrofahrzeug, betonte Figerl. Der Brand wurde rasch abgelöscht, am Nachmittag wurde die Garage von den Feuerwehrleuten aber noch mit Hochleistungslüftern entraucht. Aufgrund der Lage des Einsatzortes gab es viele Schaulustige, der Bereich wurde aus Sicherheitsgründen großräumig abgesperrt, sagte Figerl. Die Tagezeitung "Heute" hatte online zuerst berichtet.