Feuer-Alarm in Disneyland: 14 Meter hoher Drache in Flammen

Bei der Live-Show "Fantasmic!" habe eine etwa 14 Meter hohe Drachenfigur am Samstagabend (Ortszeit) plötzlich lichterloh gebrannt, berichteten mehrere US-Medien. Auf Videos, die im Netz kursierten, waren ein brennender Drache zu sehen und Lautsprecherdurchsagen zu hören, die die Vorstellung "aufgrund unvorhergesehener Umstände" beendeten.

????#UPDATE: Heres Footage showing the moment before the whole dragon caught on fire in Disneyland pic.twitter.com/rzfACUQekB