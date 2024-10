Bei Razzia: Dealer-Komplizin entsorgte Drogen im Abfluss

Nach einem Hinweis aus dem Bundeskriminalamt ist Drogenfahndern des Wiener Landeskriminalamtes am Donnerstag ein großer Fisch ins Netz gegangen.

Ein 25-Jähriger hatte in einer Wohnung in Floridsdorf 6,5 Kilo Speed gelagert. Dort fanden die Polizisten auch 3.900 Euro Bargeld und ein wenig Cannabiskraut. Der Wiener verweigerte die Aussage und wurde in eine Justizanstalt gebracht.

Intensive Ermittlungen hatten die Drogenfahnder auf die Wohnung in Döbling gebracht. Dort schlug der Drogenhund auch sofort an, woraufhin eine Hausdurchsuchung angeordnet wurde.

Hauptverdächtige war nicht da

In der Wohnung war allerdings nicht der Hauptverdächtige, allerdings aber seine Komplizin. Diese versuchte gerade die Drogen über den Badewannen-Abfluss zu entsorgen.

Bei ihrer Einvernahme erzählte sie, dass der gesuchte 25-Jährige sich eventuell in einer Wohnung in Floridsdorf aufhalten könne. Dort konnten die Ermittler den mutmaßlichen Drogendealer auch festnehmen.