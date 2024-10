Wilde Verfolgungsjagd: Tennie auf Drogen suchte Graf Dracula

Ein Schweizer (19) war in Rumänien auf der Suche nach dem legendären Graf Dracula.

Ein 19-jähriger Schweizer hat am vergangenen Samstag für Aufsehen gesorgt, als er beschloss, in der Nähe von Transsilvanien nach dem legendären Vampirgrafen Dracula zu suchen. Laut Berichten des rumänischen Fernsehsenders Stirile Pro TV stahl der Jugendliche in der Stadt Făgăraș ein parkendes Auto, um seine Suche zu starten. Der Fahrzeugbesitzer informierte umgehend die Polizei, die daraufhin zu dem Tatort eilte.

Der Teenager ließ sich jedoch nicht aufhalten und raste mit atemberaubenden Geschwindigkeiten von bis zu 180 km/h davon. Dabei beschädigte er mehrere Autos, wodurch drei Personen verletzt wurden. Nach den Unfällen versuchte der 19-Jährige, zu Fuß zu entkommen, wurde aber schließlich von der Polizei gefasst.

Bei einem Drogentest stellte sich heraus, dass der Jugendliche unter dem Einfluss von Suchtmitteln stand. Vor Kameras erklärte er seine ungewöhnliche Motivation: Er wollte in den Wald von Hoia-Baciu gehen, um seinen Ururgroßvater, Graf Dracula, zu besuchen. Er habe gehofft, er könne ihn in einen Vampir verwandeln. Der junge Mann befindet sich derzeit in einem Krankenhaus für weitere Untersuchungen.