Eric Stehfest und seine Partnerin Sarah Scheil dürfen sich auf einen kleinen Sohn freuen. Nachdem die beiden bereits ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht hatten, verrieten sie nun auf Instagram auch das Geschlecht ihres Babys: Es wird ein Bub!

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Zuvor hatten blaue Pullover bei einem gemeinsamen Auftritt bereits für Spekulationen gesorgt. Jetzt bestätigten Eric Stehfest und Sarah Scheil die Vermutung selbst auf Instagram. Die Freude über den Nachwuchs ist groß – das Baby soll im Mai 2027 zur Welt kommen.

Familienplanung war eigentlich abgeschlossen

Für Sarah war das Thema Kinder eigentlich bereits erledigt. Mit Eric an ihrer Seite änderte sich das jedoch. "Mit dem richtigen Partner an der Seite kann das scheinbar auch anders sein", erzählt sie gegenüber RTL. Gemeinsam seien sie sich relativ schnell einig gewesen, dass sie ein Kind bekommen und diesen Weg zusammen gehen wollen.

Liebe im Eiltempo

Erst Anfang Juli machten die beiden ihre Beziehung öffentlich. Schon nach rund zwei Monaten zogen sie mit ihren Kindern zusammen und gründeten einen Patchwork-Haushalt.

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Dass das Zusammenleben nicht immer einfach ist, wissen beide. Eric spricht offen über Konflikte, die entstehen, wenn zwei unterschiedliche Familien zusammenwachsen. Für ihn steht jedoch fest: Frieden und Harmonie sind das Wichtigste. Bei Streit wolle man möglichst schnell wieder zueinanderfinden.

Kennenlernen nach "Promis unter Palmen"

Kennengelernt haben sich Eric und Sarah nach seiner Teilnahme an "Promis unter Palmen". Sarah schrieb ihm damals eine Nachricht, um ihn aufzubauen. Aus dem Kontakt entwickelte sich rasch eine Beziehung.

Beim ersten Treffen sei die Aufregung schnell verschwunden, erinnert sich Sarah. Eric sei sehr menschlich gewesen – und es habe sofort gepasst.