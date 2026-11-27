OpenAI hat im Streit um Fachkräfte und Technologien im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) Gegenklage gegen Apple eingereicht.

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Der Entwickler von ChatGPT wirft dem Technologiekonzern vor, Geschäftsgeheimnisse gestohlen und ihm den Zugang zu Hardware-Lieferanten versperrt zu haben. Dies geht aus Gerichtsdokumenten hervor, die am Freitag einem Bundesgericht in Kalifornien vorgelegt wurden.

Darin heißt es weiter, Apples Beschäftigungspraktiken zielten darauf ab, Mitarbeiter "gefangen zu halten" und sie an der Arbeit für Wettbewerber zu hindern. Beide Unternehmen reagierten zunächst nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme.

Apple hatte heuer OpenAI und zwei ehemalige Mitarbeiter verklagt

Die Spannungen zwischen den beiden Konzernen haben sich im Wettlauf um KI-Produkte verschärft. Apple hatte OpenAI und zwei ehemalige Mitarbeiter in diesem Jahr verklagt. Der iPhone-Hersteller warf dem KI-Spezialisten vor, Personal abgeworben und Geschäftsgeheimnisse entwendet zu haben, um die Entwicklung eigener Hardware voranzutreiben. OpenAI hat dies zurückgewiesen.

Bei dem Rechtsstreit geht es auch um die Kontrolle über künftige KI-Geräte, die ohne klassische Apps oder Betriebssysteme auskommen könnten. Im Erfolgsfall würden solche Geräte dem iPhone Konkurrenz machen. Analysten gehen davon aus, dass OpenAI an einem eigenen Smartphone oder einem anderen Gerät arbeitet.