Pendlern und Gelegenheitsfahrern in ganz Österreich steht zum Jahreswechsel eine spürbare Teuerungswelle im öffentlichen Verkehr bevor. Während Einzelfahrkarten und Netzkarten bei ÖBB und VOR teurer werden, bremst die Politik die Kosten beim KlimaTicket und bei der Autobahn-Vignette ein.

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Mit dem traditionellen großen Fahrplanwechsel am 13. Dezember 2026 treten bei den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) neue Tarife in Kraft. Fahrgäste müssen für Fahrten im Nah- und Fernverkehr künftig tiefer in die Tasche greifen.

Die Anpassung betrifft sowohl Einzelfahrten als auch beliebte Rabattkarten:

Einzeltickets im Fern- und Nahverkehr: Erhöhung um durchschnittlich 3,5 Prozent.

Erhöhung um durchschnittlich 3,5 Prozent. ÖBB Vorteilscard: Ebenfalls eine durchschnittliche Anpassung um 3,5 Prozent nach oben.

Ebenfalls eine durchschnittliche Anpassung um 3,5 Prozent nach oben. Sparschiene-Angebote: Diese stark nachgefragten, kontingentierten Spartickets bleiben im Preis unverändert.

Diese stark nachgefragten, kontingentierten Spartickets bleiben im Preis unverändert. Südstrecke: Auf dieser hochfrequentierten Schlüsselstrecke bleiben die Fahrpreise vorerst stabil.

Die Bundesbahnen begründen die Preisschritte mit den allgemein gestiegenen Betriebs- und Energiekosten. Für Vielfahrer ohne Netzticket bedeutet dies eine spürbare Mehrbelastung bei täglichen Fahrten.

VOR zieht nach: Teuerung im Osten ab Jänner 2027

Nur wenige Wochen nach den Bundesbahnen passt auch der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) seine Ticketpreise an. Das Verkehrsnetz, das die Bundesländer Wien, Niederösterreich und das Burgenland umfasst, setzt die Tariferhöhungen mit dem Stichtag 1. Jänner 2027 um.

Die Tarifanpassungen beim Verkehrsverbund im Überblick:

Durchschnittliche Verteuerung: Die Tarife steigen um durchschnittlich 3,4 Prozent.

Die Tarife steigen um durchschnittlich 3,4 Prozent. Betroffene Ticketarten: Einzelfahrscheine, Tageskarten, Wochenkarten sowie Monatskarten.

Einzelfahrscheine, Tageskarten, Wochenkarten sowie Monatskarten. Wiener Linien Jahreskarte: Wer in Wien noch den bisherigen Tarif sichern möchte, muss schnell handeln – die Jahreskarte ist nur noch bis zu einem Gültigkeitsbeginn am 1. Dezember 2026 zum alten Preis erhältlich.

Für Hunderttausende Pendlerinnen und Pendler in der Bundeshauptstadt und den angrenzenden Bundesländern steigen damit die täglichen Fixkosten für den Arbeitsweg erneut an.

Politischer Preisdeckel: Entlastung bei KlimaTicket und Vignette

Parallel zu den Verteuerungen im Tarifdschungel hat das Parlament eine Maßnahme gegen überbordende Mehrkosten beschlossen. Am 26. November 2026 brachte der parlamentarische Verkehrsausschuss eine gesetzliche Preisbremse auf den Weg, die von den Regierungsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS getragen wird.

Die Eckpunkte des Preisdeckels für das Jahr 2027:

Maximale Teuerung von 2 Prozent: Die gesetzliche Obergrenze federt die ansonsten auf Basis des Verbraucherpreisindex fällige Valorisierung spürbar ab.

Die gesetzliche Obergrenze federt die ansonsten auf Basis des Verbraucherpreisindex fällige Valorisierung spürbar ab. KlimaTicket Ö: Das bundesweite Jahresticket wird 2027 auf 1.428 Euro gedeckelt.

Das bundesweite Jahresticket wird 2027 auf 1.428 Euro gedeckelt. Asfinag-Vignette: Auch für Kraftfahrer auf Österreichs Autobahnen greift der maximale Zwei-Prozent-Deckel bei der Autobahnvignette.

Damit dämpft der Gesetzgeber zumindest bei den bundesweiten Langzeittickets und dem Straßennetz den automatischen Teuerungsschub, während regionale Fahrgäste und Gelegenheitskunden die volle Härte der Preisanpassungen zu spüren bekommen.