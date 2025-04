WM mit oder ohne Messi? Das sagt der Argentinier

Lionel Messi steht kurz vor seinem 38. Geburtstag - aber fährt er nächstes Jahr auch als Titelverteidiger zur WM in Nordamerika?

Argentinien wird als Titelverteidiger zur Weltmeisterschaft 2026 reisen, doch ob Lionel Messi, der im Turnierverlauf seinen 39. Geburtstag feiern wird, dabei ist, ist derzeit noch unklar. Der achtfache Weltfußballer lässt seine Teilnahme jedenfalls offen. "Ich denke darüber nach und warte ab, aber ich will mir dieses Ziel auch nicht setzen. Ich werde es Tag für Tag angehen und sehen, wie ich mich vor allem körperlich fühle, und auch ehrlich zu mir selbst sein", so der Ausnahme-Kicker im Interview mit "Simplemente Fútbol".

Messi führte Inter Miami in der vergangenen Saison mit 20 Toren und 10 Vorlagen auf den ersten Platz der Eastern Conference in der MLS. Doch in den Playoffs schied der Klub dann früh aus. Und auch die neue Saison startete für Messi mit fünf Torbeteiligungen in den ersten fünf Partien äußerst erfolgreich.

Der Vertrag des Argentiniers bei Inter Miami läuft im Dezember 2025 aus. Berichten zufolge soll aber eine Vertragsverlängerung von beiden Seiten her angestrebt werden. Zuvor wird Messi mit seinem Klub an der neu geschaffenen Klub-WM teilnehmen, wo er auf Al Ahly (Ägypten), den FC Porto (Portugal) und Palmeiras (Brasilien) trifft.